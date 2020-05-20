影／牛津開發疫苗！　英最快9月施打...陳時中：台灣同步「機會非常小」

記者林妤柔／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情日趨穩定，英國目前傳出牛津大學研究新冠肺炎疫苗臨床試驗，若成功最快可以九月讓半數國民施打。對此，指揮官陳時中認為，台灣要在九月打疫苗的機率非常小，因為疫苗要打到身體裡，相關效果、劑量的安全性都要再三確認，但也認為英國最快能九月打疫苗是非常振奮人心的消息。

請繼續往下閱讀...

▲指揮官陳時中認為台灣九月打疫苗的機率相當小。（圖／指揮中心提供）

疫情監測組組長周志浩表示，疫苗部分有和一些國際疫苗大廠一直保持聯繫，目前為止尚未有實際怎麼賣的計畫，會跟他們持續保持聯繫，希望在第一時間盡快取得國人所需要的疫苗。

國內疫苗部分，張上淳則指出，有參訪過國內幾家疫苗製造廠家，根據報告來看，進度都相當不錯，至少都已經進到動物實驗的初期，動物實驗初期動物打疫苗後，接著會採血清去檢測，目前看起來綜合抗體都不錯。

指揮官陳時中表示，台灣九月要打疫苗的機會非常小，英國如果能在九月開始打非常好，因為他們的疫情情況對於相關條件設定會比較寬，所以會比較早開始，台灣會一方面觀察他們使用效果跟安全性，加上專家的了解跟評判，才會下決定。

「當然，英國能夠九月開始是非常振奮的消息。」不過，陳時中認為可以再觀察，台灣國產的生技廠商，在動物實驗上得到非常好的效果。疫苗是要打到身體裡，所以相關效果、劑量的安全性需要再三審視，以台灣目前來講，因為罹患率低、相關死亡率也低、醫療量能絕對足，所以相對安全性的考慮會比較嚴格。