極限運動女神「死亡現場照」曝光！家境富裕「不願當公主」…早簽了器官捐獻

記者鄭思楠／綜合報導

大陸24歲「極限運動女神」安安12日於張家界進行飛鼠裝滑翔，隨後失聯，6天後遺體被找到。事後，生前的24年人生經歷曝光，她家境富裕，但不想當公主，從小喜歡冒險，曾是深度恐高患者，因為享受克服恐懼感的過程，選擇嘗試飛鼠裝滑翔。她一直都很清楚極限運動的危險性，早就簽了器官捐獻，希望能幫助更多的人。

根據「一點資訊」公布的失事影片，安安與跟拍攝影師12日從飛機上跳下後，才飛行19秒，就偏離原訂飛行路徑，越飛越遠。攝影師目擊全程，發現異常後，曾揮手示意她開傘，但再回頭時就看到對方突然直線下墜，之後就消失在視線中。

安安是一位極限運動愛好者，不僅愛好跳傘和飛鼠裝滑翔，還喜歡潛水、滑雪，從大學開始就不斷挑戰自己，嘗試各種運動，是不少極限運動圈內人心裡的「女神」。去年10月，她曾接受一家媒體的採訪，她形容飛鼠裝滑翔是「終於能像鳥兒一樣飛翔」。

▲遺體現場照片曝光。（圖／翻攝自微博）

採訪中她曾說道，作為恐高症者，學跳傘大概耗盡了所有的勇氣，但同時也享受克服恐懼感的過程與和重力做遊戲，「挑戰自己並且做到極致時會有一種滿足感，這種感覺在你面對死亡時更加強烈，必須做到萬無一失，如果你是個追求完美的人，有那麼一瞬間，做到完美確實還不錯。」

她也在接受採訪時談到過死亡，「極限運動的終點，一個是死亡，一個是恐懼，當你眼裡沒有這兩樣東西，為了喜歡的事物不向任何一樣東西妥協，那你眼裡一定是無邊無際的星空和自由，仰望星空的人，不應該被嘲笑，極限運動給我面對死亡和傷痛更加平和的勇氣，也讓我不斷對自己對生活有新的理解和認識。」

此前，張家界天門山風景區16日發布了《關於512女飛鼠裝滑翔員失聯情況通報》，北京某傳媒公司12日在天門山景區取景，拍攝極限運動紀錄短片，當時有2名飛行員從飛行高度2500公尺的直升機上跳下，進行高空飛鼠裝滑翔，沒想到其中一名女飛行員突然偏離計畫路線，隨後失聯。

▲▼極限運動女神失事畫面曝光。（圖／翻攝自一點資訊，下同）

事後，有網友依照女飛行員的髮型、身材，赫然發現失蹤的竟是24歲的女大學生安安，而安安平常熱愛極限運動，加上經驗豐富，在大陸屬於「大神級」的水準，又被封為「極限運動女神」。

安安從18歲開始學單板滑雪；19歲在峇裡島學水肺潛水，後來考了OW（潛水員）和AOW（進階潛水員）；20歲時決定去學自由潛和衝浪，甚至和朋友在海邊住了幾個月，偶爾出海打魚，過著日出而作日落而息的生活，同時考完了AIDA 4（自由潛水員）。

她在21歲開始學風洞、跳傘，考完了A license的認證也完成了200次的獨立跳傘；22歲開始學「飛鼠裝滑翔」，參加了大陸風洞錦標賽並且拿了第三名。她曾表示，「極限運動給我面對死亡和傷痛更加平和的勇氣，也讓我不斷對自己對生活有新的理解和認識。」

▲「極限運動女神」遺體被尋獲。（圖／翻攝陸媒）

安安的閨蜜好友王飛（化名）曾回憶好友時談到，安安接觸飛鼠裝滑翔將近3年，有600多次的跳傘經驗，依據跳傘協會的證照劃分等級，雖然安安拿的證照屬於「A、B、C、D」中的C級，但實際上早有D級的能力，等於是教練的水準。

王飛提到，她的翼裝技術與安安相比，差了許多，安安的技術在國內極限運動圈的女性排名位列前5，但其實還有個原因，國內玩飛鼠裝滑翔的人少，以天門山這個場地來看，安安的經驗明顯不足，「我認為她不應該出現在那裡。」

王飛說明，意外發生前，安安完成數次試跳，但以高度來看，2500公尺不算低空，不過當地地形複雜，若脫離既定路線，可能瞬間變成低空，導致危險性幾何倍數增加，「我估計我一輩子都不敢去那裡進行翼裝飛行。」

►戴口罩也要記得保養