飛鼠裝滑翔事故率「千分之五」！資深玩家揭運動員要掌握4大條件

記者邱茀濱／綜合報導

24歲的女大生安安日前進行「飛鼠裝滑翔」時不幸喪命，立即引發外界熱烈討論這項危險的極限運動。不過，有3000多次經驗的資深運動家張樹鵬卻表示，隨著設備發展和標準逐漸完善，目前事故率在千分之五以下，同時也提醒大家要進行這項運動前，必須掌握4大條件。

▲飛鼠裝滑翔女大生生前影片曝光，熱愛各種極限運動。（圖／翻攝自介面新聞，下同）



綜合陸媒報導，張樹鵬指出，在成為一名專業的飛鼠遠動員前期，需要經過高空跳傘培訓，並需要跳夠200次後才能學習高空飛鼠裝飛行；累積了100次高空飛鼠裝飛行經驗，同時高空跳傘和高空飛鼠裝飛行的次數達到400次後，才可以學習低空跳傘。

張樹鵬強調，在進行「飛鼠裝滑翔」前必須滿足4個條件，第一是場地要符合起跳標準，必須是垂直地面90度的懸崖，且高度達到600米以上；第二是氣象條件，要在沒有大風、降水、亂流，且能見度高（起跳點清楚看到降落點）的天氣下進行。

他續指，第三是要使用科學、安全的裝備，一般的包括飛鼠裝、降落傘、頭盔等，其餘的還有高度表、飛行電腦及對講機等輔助設備；第四則是運動員要有良好的身體及心理狀態。

近幾年，越多越多的年輕人加入到飛鼠裝滑翔運動中，對此張樹鵬總要問「是尋找刺激還是真正熱愛這項運動」。他認為這是最重要的，「因為這項運動不像籃球、排球，需要有一個漫長的準備學習過程。如果沒有足夠熱愛，很難接受過程中的困難和問題。」

他強調，年輕人渴望與自然對話的精神值得鼓勵，但參加極限運動也要對其危險充分預估，從事要有清醒理性的認識，才能有的放矢，更好地駕馭極限運動。

▲張樹鵬談飛鼠裝滑翔。（圖／北京日報）



►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！

►韓妞最愛綠茶籽精華液！特價668快來搶～