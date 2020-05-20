女病患求流產竟遭狼醫手術台上性侵　改輕判3年10月

▲桃園狼醫林勤人性侵案，二審改輕判3年10月。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市中壢區「林勤人婦產科診所」醫師林勤人（62歲），2018年4月間為印尼籍女移工進行引產手術時，趁機加重麻醉劑用量，在手術台性侵因藥物昏迷的女病患。過程經醫師娘在診間裝設針孔攝影機全部拍下，因而爆發。一審將林男判刑5年，案經上訴，高等法院20日二審改將他判刑3年10月。可上訴。

判決指出，當時30歲的印尼女移工小雅（化名），先前就曾到林男的診所治療婦科疾病2、3次，直到2018年4月28日上午，因為分泌物過多的問題求診時，醫師拿出驗孕棒檢驗結果，發現小雅懷孕。小雅因在台工作賺錢，怕懷孕後被遣返，因此決定墮胎，簽訂人工流產手術同意書。

林男隨即找女兒當助手，讓小雅躺上手術台，另外由林男為小雅打麻醉針，林男施打麻醉藥劑etomidate（安得力多靜脈注射液），等麻醉藥發揮藥效後，小雅失去意識昏睡。林男就褪去小雅的褲子，先用嘴巴舔舐小雅的陰部，之後林男又褪去自己的褲子，性侵得逞。小雅在過程中，完全沒有反應。

全案因林男的妻子懷疑丈夫不忠，在手術室裝設針孔攝影機，結果將丈夫的惡行全都錄下；林妻幾經思考後，決定揭發丈夫的惡行，報警處理，全案爆發。檢警偵辦後，依照施用藥劑的「加重強制性交罪」，提起公訴。

一審法院審理時，林男坦承不諱，合議庭法官認為，林男確實對小雅施用藥劑，使之陷入昏迷而性侵；但起因乃因小雅需要進行引產手術，所以小雅才會接受施打藥劑，她自己對陷入昏迷的狀況也有預見。一審法院因此改認定林男犯「乘機性交罪」，考量他的犯行不僅未尊重病患之性自主權，更破壞醫病關係，未以專業醫療知識替小雅進行手術，反而係為逞一己之私欲，利用小雅之狀態對其為性交行為，違反身為醫生之專業醫德；但因雙方達成和解，一審將他判刑5年。

案經上訴，高等法院二審於20日宣判，高院仍認定他犯「乘機性交罪」，但考量他已經賠償小雅200萬元、達成和解，小雅表明不願追訴，高院因此認定林男頗有悔意，又無前科，因此減輕刑度，改判3年10月，可上訴。