想跟2寶媽壞壞！他等2hrs不耐煩竟硬來…還討「摩鐵加時費1000元」出手狂毆

▲阿宏硬上為金錢所困的2寶媽，完事後還跟對方討1千元摩鐵加時費。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中市一名男子阿宏（化名）透過網路約2寶媽小綠（化名）到摩鐵，以3小時1萬元的價格進行性交易，但阿宏身上現金不夠，於是用LINE向朋友借款，但等了2小時都沒等到金援，阿宏見狀竟硬上小綠，毆打對方又伸手討「摩鐵加時費」，事後挨告。日前法院判阿宏有期徒刑3年3月，全案確定。

判決指出，阿宏2017年12月2日上網約小綠到台中一間摩鐵開房。小綠下午3時許抵達摩鐵，告知阿宏需先付款，價格是3小時1萬元，阿宏驚覺身上沒有足夠的現金，只好用LINE打給朋友借錢，沒想到友人答應了卻遲遲沒有現身。

在等待的2個多小時期間，阿宏與小綠閒聊，得知對方是為了撫養2個身心障礙的孩子，支出繳房租、生活費、保母費等費用，才會從事這行，便要小綠先幫他按摩手臂，但他等金援等得不耐煩，最後竟直接將對方壓上床強脫內褲性侵，過程中因小綠不斷掙扎，阿宏出手狂毆，完事後還向小綠討1千元的房間加時費。

阿宏在法院審理時辯稱，他因擔心小綠仙人跳，又見對方出口狠咬，才會一時情急出手毆打，強調2人是合意性交。但台中地方法院勘驗各項事證後指出，小綠身上多處受傷，可知是阿宏強制性交，還是累犯，判他有期徒刑3年3月，全案上訴二審遭駁回，日前最高法院亦將上訴駁回，全案確定。

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