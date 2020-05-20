日籍女大生參加「朋友的朋友台北摩鐵慶生趴」控遭性侵　11男全驗DNA

▲日女控訴，她因喝醉不記得對方面容、有多少人，也沒力氣抵抗。（示意圖／圖中人物和新聞無關／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名日籍女大生受邀到台北市某間汽車旅館，參加朋友的朋友慶生派對，現場有30多名男女狂歡。她不勝酒力入睡，隔天醒來控訴遭到性侵，但不知道被幾個人侵犯。警方鎖定11名男大生進行DNA比對，其中兩人坦承和女方發生性行為，但稱對方沒拒絕。警方不排除還有其他人涉案，全案依強制性交罪嫌進一步偵辦中。

《聯合報》報導，事發於17日深夜，當時現場男女大生在摩鐵內唱歌、喝酒，氣氛超high；其中就讀台北市某大學的日女因喝醉，在床上休息。

結果日女18日凌晨醒來後，驚覺遭到性侵，她指控因喝醉不記得對方面容、有多少人，也沒力氣抵抗，氣得報警處理，也去醫院驗傷，要為自己討回公道。警方獲報到場，在房間內發現用過或沒用過的保險套，床上還有少量血跡，並帶回10名男大生。

▼日女因喝醉躺床休息，控訴遭到性侵。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

原本這十人都否認，但其中一人後來坦承有和日女發生關係。而另一名涉案者在警方到場時已離開摩鐵，到案時也認了有和女方發生性行為。但這兩名涉案者皆強調，當下女方沒拒絕。而案發當下，現場還有其他人在一旁觀看，並未上前阻止。

警方初步鎖定這兩男涉案，但也不排除還有其他人參與其中，對11人採集DNA後請回，將進一步比對DNA釐清案情。