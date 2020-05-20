雲林子弟脫離家暴陰影　變身「斜槓青年」：作業員、操偶師、賣小籠包

▲阿維投入家族祖傳布袋戲事業，幫忙架設舞台、調整聲光以及操演戲偶，卻也面臨殘酷的產業落沒問題。（圖／虎尾就業中心提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

母親居住雲林的阿維出生不久父母便離異，其父有酗酒家暴行為，迫使阿維在高中二年級離開屏東的學校及父親住家，回到雲林與母親同住，並肩負起照顧高齡外公的工作，求職不順之下，由虎尾就業中心以青年職得好評計畫協助，順利進入知名食品公司工作，可以有穩定的工作收入，展開斜槓新人生。

20歲的阿維，目前是一家食品工廠的作業員／傳統布袋戲操偶師／小籠湯包擺攤員，身兼多重角色的他，非常享受現在的生活；剛回雲林先投入外公的祖傳布袋戲事業，幫忙架設舞台、調整聲光以及操演戲偶，卻也面臨殘酷的產業落沒問題，在發現無法單仰賴布袋戲收入來維持生計，便前往勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心尋求協助。

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虎尾就業中心指出，阿維尋求協助時因缺乏求職信心與經驗，在服裝儀容及面試技巧方面都明顯需要協助，由中心人員欣玫及秀美協力合作下，運用了「服裝儀容整備計畫」、「青年職得好評計畫」，補助阿維改善妝容、服飾衣著等費用，並透過深度就業諮詢協助阿維建立信心及提升面試技巧。

阿維目前於源順食品有限公司任職作業員工作，從去年10月上工至今已8個月時間，不僅順利找到了布袋戲偶外的第二份工作，另在就業滿三個月後順利獲得勞動部補助的3萬元就業獎勵金，為了幫助家裡改善經濟，懂事的阿維在下班後更隨同鄰居叔叔到路邊擺攤銷售小籠包，再為自己開啟另一個斜槓角色。

虎尾就業中心主任張春美表示，鼓勵年輕人，不論你是不是像阿維一樣走著斜槓人生，都歡迎踴躍運用勞動部資源，勞動部為協助青年朋友順利與職場接軌，針對青年不同階段就業需求，提供產業趨勢、職涯規劃、技能發展及就業服務等四大面向的差異化服務。

虎尾就業中心指出，預計2019至2022年為期4年投入約95億元，投資加值青年未來，詳細內容可參閱台灣就業通網站「投資青年就業方案」專頁 https://ppt.cc/fLy9Tx，或洽 (05)6330422或24小時服務專線0800-777-888，更歡迎加入虎尾就業中心LINE@好友以獲得更多求職、創業、職訓訊息。

▲20歲的阿維經虎尾就業中心協助下，順利找到食品公司的工作，更獲得勞動部補助的3萬元就業獎勵金。（圖／虎尾就業中心提供）

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