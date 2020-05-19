雲林麥寮橋頭國小重建　彩虹海上碉堡打造入口意象嶄新落成

▲結合人文、永續、生態、節能綠建築，以彩虹海上碉堡打造入口意象，麥寮鄉橋頭國小新校舍今以嶄新樣貌亮麗落成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林麥寮橋頭國小老舊校舍拆除重建工程19日舉行落成典禮，雲林縣長張麗善親臨主持外各級民意代表也與會祝福，在熱鬧鼓聲及喜氣舞獅慶賀中完成啟用；另雲林縣政府以建構完整原住民族教育支援系統，成立雲林縣原住民族教育資源中心今日同步揭牌，對於未來雲林縣原民教育推動，帶來相當正面影響。

結合人文、永續、生態、節能綠建築，以彩虹海上碉堡打造入口意象，麥寮鄉橋頭國小新校舍今以嶄新樣貌亮麗落成，橋頭國小老舊校舍拆除重建經費為1億3959萬元，完工後的新校舍為三層樓建築，共37間教室，以彩虹海上碉堡為設計理念，規劃出符合人文、永續、生態、節能的綠建築，校舍部分包含行政辦公室、圖書館、視聽中心、英語情境教室、電腦教室等，建構現代化複合型教學大樓。

橋頭國小老舊校舍為民國64年的建築物，歷經幾次增建，由於校舍風化老舊且耐震力不足，2016年底在雲林縣政府、學校與地方人士積極爭取下，終於在2017年2月爭取到教育部的補助款，從規劃設計到施工總共花費3年時間完成。

▲雲林麥寮橋頭國小老舊校舍拆除重建工程19日舉行落成典禮，雲林縣長張麗善親臨主持外各級民意代表也與會祝福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

橋頭國小校長陳仕祥指出，鄰近麥寮鄉的學校都已經陸續改建新校舍，本次橋頭國小能夠拆除重建蓋新校舍，師生及家長們冀盼多年，期待新校舍啟用；再搭配陸續完工中的週邊景觀工程，相信未來能夠提供橋頭地區孩子們，兼具生態保育、藝術學習、資訊科技、遊憩休閒等多功能現代化學校。

此外，雲林縣原住民族人口雖少，卻擁有多元族群，目前縣內共計有十四個原住民族群，其中阿美族人數1044人為最多，原住民族學生人口數共計2551人，散居於各鄉鎮市，以麥寮鄉最多。為推動縣內所屬學校原住民族教育、建構完整原住民族教育支援系統，縣府向教育部爭取原住民教育資源中心，今年1月於橋頭國小設立並於今日正式揭牌。

雲林縣長張麗善表示，「雲林縣原住民族教育資源中心」將秉持著多元、平等、自主、尊重的原則，提供原住民族學生優質之教學與學習環境、延續臺灣歷史文化及維護語言文化多樣性及拓展非原住民族一般學生對於原住民族文化之了解與尊重，對於未來雲林縣原民教育推動，帶來相當正面影響。

▲橋頭國小老舊校舍為民國64年的建築物，此次重建從規劃設計到施工總共花費3年時間完成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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