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雲林斗南公論路遇雨即積水　民怨人車難行需改道

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▲斗南鎮小東工業區公論路，地勢低窪導致多年來遇上豪雨即因排水不良而積水成災，必須封鎖道路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南鎮小東工業區公論路，地勢低窪導致多年來遇上豪雨即因排水不良而積水成災，必須封鎖道路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮小東工業區公論路，地勢低窪每逢大雨即積淹水，民怨陳情迄今已多年仍未見改善，斗南鎮公所雖努力爭取經費可望解決，但仍缺臨門一腳而胎死腹中，以致每逢豪雨而讓民眾怨聲載道，原因還未取得地主同意，民眾尚期待相關單位盡力克服解決積水問題。

斗南鎮大業路北側的小東工業區，約80年間即有包括當年的台灣公論報等數家公司、工廠進駐，區內通往台一線的公論路，由於當年開發時並未設置排水溝，加上地勢低窪，導致多年來遇上豪雨即因排水不良而積水成災，必須封鎖道路，迫使讓人車均需繞道改由德業路進出。

梅雨季鋒面報到，陣陣大雨上此問題再度浮現，附近里民紛紛於網路議論，期待斗南鎮公所等相關單位儘快改善；斗南鎮公所工務課長則無奈指出，公論路改善積水的側溝排水工程已完成設計，且經費已經向相關單位設法爭取，唯因用地未能獲地主同意而使該項改善工程觸礁。

斗南鎮公所工務課長表示，該處積水問題遲遲未能改善而生民怨，非常抱歉，目前鎮公所仍未放棄用地取得，正透過相關管道和地主協調爭取同意中，亦希望能夠早日解決該處的積水問題。

▲斗南鎮小東工業區公論路，地勢低窪導致多年來遇上豪雨即因排水不良而積水成災，必須封鎖道路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南鎮小東工業區公論路，多年來遇上豪雨即因排水不良而積水成災，梅雨季鋒面報到，陣陣大雨上此問題再度浮現。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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