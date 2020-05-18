印尼外配36刀殺前夫、女兒　稱「不會後悔」判刑28年定讞





▲婦人殺死前夫及女兒後，渾身是血到警局自首。（圖／ETtoday資料翻攝照）

記者吳銘峯／台北報導

彰化縣印尼籍王姓婦人在2018年底與前夫爭執，竟趁前夫、女兒熟睡之際，拿刀狂捅36刀殺死2人。王婦審理期間還多次說「不會後悔，判我死刑就好。」但因王婦受精神疾病長期困擾，一二審均認定婦人受精神疾病所苦，判刑28年，案經上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。

本案發生於2018年12月7日，彰化縣溪湖分局凌晨時分突然有一名印尼籍婦人走路前來，聲稱自己「殺人了」。警方緊急趕到婦人家中，發現婦人前夫吳姓男子與就讀國中的女兒，均遭人亂刀殺害。而警方訊問婦人，婦人自首犯案，聲稱因為與前夫爭吵，所以就趁前夫與女兒熟睡時，殺害2人。

警方調查，婦人2002年嫁給大她1歲的吳姓男子，因想寄錢回印尼娘家貼補家用，所以到夫家經營的汽車旅館工作，但她懷疑吳男外遇而經常爭吵，兩人前後離婚3次，但仍同居。2人雖多次離婚，但關係並未改善，婦人自覺遭夫家看輕，案發前1個月買了把水果刀藏在3樓房間抽屜內，並將帳戶提領一空。案發當天晚間與前夫爭吵後，持刀朝睡夢中的前夫胸腹猛刺。

前夫負傷逃逸，婦人追上後，自後方砍殺前夫，總計砍殺19刀。婦人又想到女兒平時難以管教，又想到自己殺夫後，獨留女兒一人很孤單，所以決定殺害女兒，讓2人一起上路，於是轉到女兒房間，持刀往女兒心臟狂捅，總計砍殺17刀，狠心殺死女兒。檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一二審法院審理時，婦人多次在開庭時說「殺掉前夫女兒不會後悔，判我死刑就好」，而她還主張自己有精神疾病，但法院調查後，發現婦人雖有持續性憂鬱症、非特定的思覺失調類群，但依據相關事證認定婦人案發時的精神狀況穩定，具有辨識行為能力，因此一二審法院均將她依照2個家暴殺人罪判刑，其中殺害前夫部分判刑15年、殺害女兒部分判刑20年，合併執行28年、褫奪公權10年。全案再上訴第三審，最高法院18日駁回上訴定讞。