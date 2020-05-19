蘋果iPhone 12採用三星OLED面板　引入XDR技術、支持10bit色深

▲iPhone 12渲染圖。（圖／翻攝自phonearena）

記者陳心怡／外電報導

根據《macrumors》報導，顯示領域研究機構 Display Supply Chain Consultant（DSCC）日前發布最新報告指出，iPhone 12 將持續採用三星 OLED 面板，而不是京東方，且認為 iPhone 12 會延遲發布。

根據報告顯示，蘋果 5G iPhone 12系列預計將推出四款手機，一款為5.4吋，兩款為6.1吋，一款為6.7吋。而這四款iPhone均配備OLED螢幕。

iPhone 12 Pro Max 面板訂單將由三星顯示器吃下，該型手機將採用超大的 6.7吋軟性 OLED 面板，支援 2778 x 1284p 解析度。

iPhone 12 Pro 則採用三星提供的 6.1 英吋 OLED 面板，支援 10bit 色深和更高亮度。

iPhone 12 Max 採用 LG Display 和京東方的 6.1 英吋 OLED 面板，預計 LG Display 在初期將取得最大訂單。消息人士表示，如果 iPhone 12 Max 一切順利，京東方可能會成為 2021 年改版的 iPhone 12s 供應商。

另外，DSCC分析師羅斯（Ross Young）表示，蘋果可能會將XDR螢幕技術帶入iPhone 12系列。XDR首次出現是在蘋果Pro Display XDR專業顯示器上，最高亮度1000尼特、10bit色深。不過三星OLED螢幕無法實現這麼高的標準，所以蘋果可能會調整一些參數。

根據羅斯說法，新款2020年iPhone生產將推遲約六周，這意味著在7月底才能開始生產。所以iPhone 12 系列將自 9 月延遲到 10 月發布。