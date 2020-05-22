疫情影響大　知情人士：AirPods Studio絕對不會在WWDC亮相

▲知情人士透露，耳罩式AirPods耳機受到疫情的影響，因此很難在短時間內推出。（圖／取自MacRumors）

記者邱倢芯／台北報導

先前有傳聞指出，Apple即將推出首款耳罩式AirPods耳機，產品有可能命名為AirPods Studio，且最快有可能於6月的WWDC中亮相；不過，有知情人士私底下向《ETtoday新聞雲》記者透露，Apple的確會推出這款耳罩式AirPods耳機，只不過受到疫情影響，耳罩式AirPods不會在WWDC中亮相。

該名知情人士指出，因為這款耳罩式AirPods耳機受到疫情的影響，不但原物料不足做不出來，且截至目前為止產品的最終設計也尚未確認，因此很難在短時間內推出。

不過該知情人士認為，這款耳罩式AirPods今年一定會推出，但是何時才能做出來目前尚未能確認。

對此，記者也詢問3C達人Tim哥的意見，他推測這款耳罩式耳機有可能會與iPhone 12一同亮相。

不過Tim哥認為，今年因為疫情影響，WWDC的時間已經推遲近一個月（2019年WWDC是在6月初舉辦，而今年則推遲到6月22日才開始）的時間；由此估算，今年的蘋果秋季發表會應該會推遲到10月13日，也因此這款耳機最快也要等到10月中才會與iPhone 12一起亮相。

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