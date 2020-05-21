DSCC：iPhone 12就這一款搭配京東方OLED！　其餘三款由三星提供

▲iPhone 12渲染圖。（圖／取自LetsGoDigital）

記者謝仁傑／綜合報導

大家都相當關注蘋果今年要發布的 iPhone 12 系列，究竟會搭配三星的面板還是中國京東方的面板，畢竟在品質上，一般人還是對於中國製的產品較不放心。據外媒報導，在4款 iPhone 12 中，iPhone 12 Max 面板將由京東方提供，而其餘3款則由三星提供。

全球顯示領域研究機構 Display Supply Chain Consultant（DSCC）指出，在4款 iPhone 12 之中，標準款6.1吋的 iPhone 12 Max 將搭載中國京東方的OLED面板。

▲iPhone 12渲染圖。（圖／翻攝自phonearena）

不過先前也有 傳聞 指出，兩款標準型將由京東方提供，Pro型的兩款則由三星提供；甚至還傳出由兩間共同隨機分配，消費者購機會像在抽獎的概念。無論如何，iPhone 12 系列的OLED面板應會由這兩間大廠共同提供。

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