美國最暢銷的5G手機竟是「它」！　品牌獨吞高達94％市佔率

▲三星在美國5G手機市場的市占率超過9成。圖為三星Galaxy S20+。（圖／記者邱倢芯攝）

記者謝仁傑／綜合報導

研究公司《Strategy Analytics》新報告顯示，第一季美國最暢銷的5G手機是三星的「Galaxy S20+」，佔據美國5G市場40％的比例。在340萬支5G手機的出貨量中，目前三星佔比94％，即約320萬支。

當前的手機為了配合5G市場，處理器都依賴高通Snapdragon 865及Snapdragon 765G，儘管 iPhone 佔據了美國手機市場的銷售品牌冠軍，但5G銷售榜首仍是Android手機。不過目前5G手機僅佔美國手機市場的1％左右，4G仍是被普遍使用的手機。

▲Galaxy S20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

三星佔據2020年第一季美國5G市場的前三名，分別是 Galaxy S20+、Galaxy S20 Ultra 和 Galaxy S20，各佔據市場的40％、30％和24％；當中 Galaxy S20 Ultra 是非常高端的手機，採用時尚的外型設計，搭載專業級的攝影。其他諸如Motorola、LG、OnePlus和TCL等支援5G的手機總共只佔了市場的6％左右。

▲2020美國5G手機市場市佔率。（圖／取自Strategy Analytics）

值得注意的是，擁有5G手機的人多半位於紐約和洛杉磯，應是因為該地區是5G熱點。

目前 Apple 尚未推出5G手機，三星顯然可以在那之前持續保持領先地位，不過若當 5G iPhone 正式推出後，根據數據推測，市場可能會出現相當大的轉變。

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