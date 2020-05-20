陸媒曝「台海打擊戰推演」　邱垂正：拒絕一國兩制是主流民意

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正回應對岸武統論升溫。（圖／記者陳政錄攝）



記者陳政錄／台北報導

面臨近日對岸武統言論不斷升溫，大陸更有官方背景的媒體在蔡英文520總統就職當天，曝光「2020年台海打擊作戰推演」。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正歸因於去年初，中共提出習五條以來，造成九二共識被重新定義為兩岸「同屬一中」、邁向「一國兩制」的主張，招致台灣民意普遍反對。

邱垂正坦言，最近一陣子以來，中國大陸的武統聲浪的確不斷增加，「特別是從去年初中共提出習五條以來」，這些邁向統一後的一國兩制論述，裡面並沒有中華民國存在的空間，因此受到台灣絕大多數民意的反對。

▲大陸媒體刊登解放軍武統台灣模擬兵推。（圖／翻攝自《艦船知識》雜誌微博）

邱垂正重申，蔡英文總統已經提出，兩岸應在和平、對等、民主、對話的基礎上，促成兩岸的良性互動。

對於若陸方持續堅持以一國兩制、九二共識等強硬態度對台，邱垂正也舉蔡總統的就職典禮演說內容，強調維持和平穩定的台海關係，是雙方共同的責任，所以「我們會負起責任，維護兩岸關係的和平穩定現狀」，當然也呼籲陸方要承擔起相對的責任。

據了解，正值總統蔡英文520就職當天，有大陸官方背景的《艦船知識》雜誌在微博上發布一段長達11分鐘的影片，模擬並解析「2020年台海打擊作戰推演」，描述某天清晨4時起，對台實施80分鐘的海空打擊，並壓制24小後，由登陸部隊入侵台北，順勢完成「解放台灣，統一祖國」的全過程。雖內容為非官方正式兵棋推演，但處在敏感時機，再度升溫武統討論。

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