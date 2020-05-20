23歲媽「1歲兒鎖車上」國道放火燒命危　目擊者：聽到孩子哭聲，心都碎了

記者陳俊宏／綜合外電報導

美國南卡羅萊納州一名23歲母親將車停在國道路肩，竟將1歲2個月大的兒子鎖在車內，隨後放火燒，造成兒子重傷命危。一名目擊者表示，「聽到孩子的哭聲，我的心都碎了。」當局正在調查母親的犯案動機，她之前沒有被逮捕的紀錄。

外電報導，這名來自哥倫比亞（Columbia）的狠心母親沃森（Caylin Watson），她被控謀殺未遂、一級縱火、虐待和重傷兒童等罪名，目前已經被拘留。

▼小孩全身有超過2成面積二度和三度燒燙傷。（圖／翻攝GoFundMe）

事發於17日下午1時30分，沃森將小孩反鎖在車內，停在126州際公路（Interstate-126）上，隨後放火燒車。當時有四名目擊者見狀，有人趕緊報案，有人下車搶救小孩。一名目擊者不捨地說，「聽到孩子的哭聲，我的心都碎了。」

警消獲報到場撲滅火勢，並將小孩緊急送醫，他全身有超過2成面積二度和三度燒燙傷，範圍包括臉部、手腳，尚未脫離險境。小孩父親布拉姆森（Steven Bramsen）在「GoFundMe」網站募款醫藥費說，兒子已接受一次手術，除了皮膚移植外，還需要再進行手術。當局正在調查沃森的犯案動機，她之前沒有被逮捕的紀錄。