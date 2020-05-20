紐時：美國打科技戰用台灣施壓　直逼中方紅線

▲美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約19日專電

台積電上週宣布赴美設廠，美方隨即公布防止中國電信設備巨擘華為取得先進半導體的新規定。紐約時報分析，華府在美中科技戰中運用台灣對北京施壓，直逼中方劃下的紅線。

台積電15日宣布，擬斥資120億美元在美國亞利桑那州興建5奈米晶圓廠，預計2021年動工、2024年量產。美國商務部隨後宣布修改出口規定，要求採用美國製造設備或依美國軟體與技術設計的海外晶片廠商，須取得美方許可證才能向華為供貨。

華為在電信設備與智慧型手機市場地位舉足輕重，美國政府視為眼中釘，近年以構成國安威脅為由多管齊下圍堵。報導形容，華府打擊華為並將台積電拉近美方軌道，是可能導致美中衝突加劇的產業政策「組合拳」。

報導指出，北京宣稱台灣為中國一部分，美國總統川普政府未曾如此強力挑戰中國企業運用台灣高科技供應鏈，由此延伸，華府也對北京影響台灣民主制度的作為發動挑戰。

美國商務部出口新規定實際影響仍待觀察，但上週兩項宣布釋放清晰的政治訊息：川普政府亟欲阻撓中國謀求稱霸關鍵技術，把台灣當作新的施力點。

去年5月，美國商務部將華為列入出口管制「實體清單」，要求美國廠商供貨華為前取得許可證。為減少對美國供應商的依賴，華為設法從內部滿足半導體需求，但仍需要台積電等倚重美國軟體與設備的晶圓代工廠依設計規格量產晶片。

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／路透社）

川普政府試圖切斷華為的台灣供應鏈，以帶有地緣政治味道的手段在華為傷口上灑鹽。

對北京與華府而言，台灣向來深具政治重要性。近年來，台灣成為全球半導體生產重鎮，戰略重要性與日俱增。台積電為晶圓代工龍頭，客戶包括蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）與華為旗下的積體電路（IC）設計公司海思半導體。

據紐時報導，美國商務部、國務院與國防部官員去年透過私下磋商，不斷敦促台積電在美國設廠，藉此強化美台政治關係，並防範中國可能切斷台積電對美國供貨的風險。

台積電以成本為由婉拒美方提議好幾個月，但華府近期懇求成功改變台積電心意，顯然提出資金補助承諾。

台積電董事長劉德音曾說，在美國營運支出增加是設廠重大阻礙。台積電發言人15日表示，已見到彌補成本差距的「潛在可能性」。美國國務院官員暗示，國會議員已在討論斥資刺激半導體業發展，補助台積電設廠的資金可能有著落。

多位分析師表示，美中緊張關係升溫也可能迫使台積電放棄維持中立。根據最新年報，台積電營收約20%源於總部設在中國的企業，60%來自總部位於北美的客戶。

台積電生產的商用晶片也可應用在衛星、無人機等軍事領域。政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）分析師崔歐洛（Paul Triolo）表示，美方官員敦促台積電赴美設廠是擔心中國對台影響，且有能力竊密或破壞台灣供應鏈。

崔歐洛研判，台積電赴亞利桑那州設廠，真正目的可能是美方「要讓台積電最終成為美軍供應鏈可信賴的一員」。