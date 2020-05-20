影／譚德塞稱WHO將持續領導全球抗疫　川普兩度示警「不改就退出」

▲川普兩度要求世衛改善問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃翊婷／綜合報導

美國總統川普18日表示，假如世界衛生組織（WHO）不進行改善，不僅將永久凍結金援，也會重新考慮美國的會員資格。不過，世衛秘書長譚德塞19日強調，會繼續領導全球對抗新冠肺炎；川普同日在白宮記者會上重申，世衛必須對包含美國在內的國家更加公平，如果做不到，美國將不再參與其中，「我們會以另一種方式進行。」

川普18日隔空向譚德塞下最後通牒，他發表一封致世衛的公開信，內容提到，4月14日美國政府因為世衛疏於因應新冠肺炎病毒，決定停止供給資金，如今再次審視，不僅證實他4月提出的許多疑慮，還發現更多問題，「尤其是面對中國時缺乏獨立性」，這一點實在令人擔憂，因此，世衛如果不改進，美國不僅將永久凍結金援，也會重新考慮會員資格。

▲譚德塞出席WHA視訊會議。（圖／路透）

對於川普的公開信，譚德塞19日在世界衛生大會（WHA）閉幕致詞中並未正面回應，僅表示世衛會繼續領導全球共同對抗新冠肺炎，也歡迎歐盟提案對國際因應疫情措施進行獨立評估調查，「我們比任何人都想要問責，我們將持續提供戰略性領導，以協調全球一致抗疫行動」。

根據《CNBC》報導，川普19日在白宮記者會上重申，要求世衛進行改善，否則美國將不再參與其中，「世衛要做得更好，必須對包含美國在內的國家更加公平，否則我們將不再參與其中，我們將以另一種方式進行。」對此，世衛發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）發表簡短聲明表示，感謝美國總統川普的來信，組織內部正在「考量」這封信的內容。