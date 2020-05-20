美副總統潘斯「不吃奎寧」和川普不同調：我醫生沒建議吃這個





▲川普吃奎寧，潘斯不吃，但禮貌回應有人要聽醫生的建議吃他也不會說什麼。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

羥氯奎寧（簡稱奎寧）為抗瘧疾藥物，對新冠病毒的治療及預防效果皆未獲專家證實，美國總統川普卻不斷在媒體上宣稱奎寧「強身健體」、「功效奇佳」，令專家及官員憂心。副總統潘斯（Mike Pence）19日則對此表示，他沒有吃，但也不反對任何聽從醫囑。

潘斯在華盛頓特區美國國家航空暨太空總署（NASA）總部，接受《福斯新聞》（FOX News）訪問，「我的醫師沒有跟我建議（吃奎寧），但我會毫不猶豫地接受醫師的建議」，「我也絕對不會抱怨任何美國人聽從醫師的囑咐」。

川普周一（19日）表示，他不斷接收到有關奎寧的好消息，得知奎寧的效果很好，因此已經私下服用奎寧約有10天的時間。然而奎寧在這次疫情裡，是否是對的藥物，仍有待證實，而且美國食品藥品監督管理局（FDA）也已明確指出，服用奎寧有潛在高危風險，可能引發心跳紊亂等心臟問題，呼吸道也會受影響。

就連一向和川普關係緊密，好像合作夥伴一般的《福斯新聞台》，主播卡夫托（Neil Cavuto）就在節目上公然警告，奎寧有其危險性，亂吃藥「可能會害死你」。川普在「逆風」之中回應，說法與他不同、實驗結果與他得知的消息有異的人，「都不是川粉」。

川普周二（20日）試著把奎寧的風險說得雲淡風輕，並錯誤地指稱，目前「只有一項研究得到負面結果」，「如果你看這個測試，這唯一不好的測試，是因為他們把藥給了狀況已經很差的病患。他們非常老，幾乎要死了。這是『黑川』的說法。」