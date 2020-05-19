蔡英文520就職演說內容搶先曝光　 4大面向確保國家生存發展

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文520就職演說講稿已定稿，由於疫情已衝擊國際產業秩序，她將會在演說中提出，「國家生存發展策略4大面向」，予以迎戰；另外，她也會盤點「六大戰略產業」，除了半導體產業外，也包括發展5G、太空產業，以及為因應國家級難，將針對關鍵物資，發展民生戰備產業。

蔡英文預計於20日上午10點發表就職演說，全長約25分鐘；在談話中，將向國民報告，台灣在面對國際政治、經濟結構變遷的當下，要如何因應挑戰，下一個四年政府團隊已經有了哪些準備。

據指出，蔡英文的講稿概要分為4大部分，分別為：「台灣共同體的概念」、「台灣國際區域間的角色」、「闡述國家生存發展4面向」，以及最後的「結論」。

首先，在台灣共同體的概念上，蔡英文會以「防疫」為切入點，先向國民表達，在疫情期間大家的共同努力，一起忍受防疫的不便，有展現出公民的美德，讓台灣防疫受到國際的注目與肯定。這讓台灣人感受到國家的光榮感，讓她體會到台灣是共同體，體會到團結面對挑戰，才會使台灣屹立不搖。

接著，蔡英文會提到，在疫情爆發以來，加上先前的美中貿易大戰，都對全球造成衝擊，國際產業的秩序，已經有結構性的轉變，甚至改變台灣在國際區域中的角色定位。

不過，蔡英文認為，在面對空前挑戰的同時，也是台灣的機會，所以她也要「超前部署」，向國人正式宣佈，她訂定的「國家生存發展策略4大面向」，分別為：產業發展、社會安定、國家安全，以及民主深化。

所以，在蔡英文演說的第三部分，將闡述國家生存發展4面向的內容。首先，在「產業發展」方面，由於在4年前，剛接任總統時，台灣的各項經濟指標表現都不好，但這4年來有成功讓經濟表現趨於穩健，因此在未來4年的發展上，她會提出打造「六大戰略產業」。

「六大戰略產業」的部分，蔡英文首先會提到，持續強化資訊、數位產業發展，利用半導體、資通訊產業的優勢，讓台灣成為下世代科技產業的重要基地；其次，是發展5G，強化數位轉型及國家安全的資安產業。

第三，蔡英文會提出接軌全球的醫療科技產業；第四，是軍民整合的國防戰略產業，包括航空、太空產業；第五，是綠電再生能源產業；第六，則要建構確保關鍵物資、民生的戰備產業。

接著，「國家生存發展策略4大面向」中，「社會安定」的部分，蔡英文將提出，健康防疫安全網的建議，包括醫療防疫物資等產業能量建構，讓流行病疫情等有更好的因應能量；另外，也包括社會安全網的補漏，針對近期社會關注的治安事件，漏洞彌補以及政府責任。

在「國家安全」面向上，蔡英文會再分為三個層次：第一，是國防事務改革，包括加速不對稱戰力發展，後勤動員制度的改革，以及後備部隊裝備升級跟體制的優化等。

蔡英文也會提到，部隊管理制度的改善，維持戰力、團隊軍紀，以及社會價值與個人尊重間如何取得平衡等。

在第二個層次上，蔡英文會提到，過去四年裡，台灣在反恐、人道救援、非傳統安全，以及宗教自由上有很多參與，跟許多主要國家交流合作，未來會繼續宣示，國際組織的積極參與，同時跟理念相近國家深化夥伴關係，同時積極參與區域合作的機制。

第三個層次上，蔡英文會提到在兩岸議題，她則會重申1月11日總統大選時的談話，對於兩岸基本態度，維持「和平、對等、民主、對話」的8字箴言原則，不接受一國兩制、矮化台灣破壞現狀的做法；而兩岸事務上，會循憲法與兩岸關係條例來處理，目標是維持台海的和平穩定。

在「國家生存發展策略4大面向」中的最後一項，則是「國家體制的強化與民主深化」，蔡英文會在演說中提到，立法院會成立修憲委員會，針對政府制度、人民權利等，憲政改革議題會在此平台上對話，要契合台灣社會的價值；同時，司法改革也會持續進行，包括國民法規制度的推動等。

另外，蔡英文會提到，行政院的組織改造工程將進行盤點，讓整體的機制可以與時俱進，強化政府治理的能力；此外，也會提到8月份，監察院成立國家人權委員會，這將是監察院轉型的起點，而未來考試院新團隊方面，在上路之後也會要求他們提出改革方案，對於培育現在所需的治理人才作為改革目標。

最後，在演說的第四大部分「結論」中，蔡英文會重申，台灣2300萬人作為共同體的意義，也再次感謝參與防疫的政府團隊、產業以及全體國民，這次防疫的經驗，國家可以團結，也因為團結，讓國際注目而且受到肯定，這個部分創造了光榮，台灣人可以昂首闊步一起來努力。