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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／蔡英文520宣誓就職　副總統賴清德正式登場

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記者陶本和／台北報導

中華民國第十五任正副總統就職典禮20日上午9時00分舉行，總統蔡英文、副總統賴清德在總統府內宣誓就職，隨後蔡英文會在台北賓館發表就職演說。《ETtoday新聞雲》全程直播。

就職宣誓直播自早上8時50分開始，府方規劃，自9時開始進行宣誓就職，地點於總統府3樓大禮堂，先由總統蔡英文與副總統賴清德於進行宣誓；接著，由行政院院長蘇貞昌帶領總統府秘書長蘇嘉全、國安會秘書長顧立雄進行宣誓。

▲▼總統蔡英文出席「法務部調查局青溪園區 資安工作站揭牌儀式」。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）

在完成宣誓就職之後，府內同仁將歡送前副總統陳建仁步出總統府，之後，蔡英文會轉至台北賓館，發表約長達25分鐘的就職演說。

依此次520就職的規劃，受到疫情影響，國宴取消，主要宣誓場合在總統府大禮堂，而就職演說以及接見駐台使節、外賓，地點則選在環境優美的台北賓館進行。

另外，在賓客伴手禮部分則以「防疫」為主軸，而農業方面因為受到影響，所以邀請文化總會、農委會一起研究如何幫助農業，評估之後找到鳳梨、花卉產業，還有餐飲業者一起規劃台灣特別的農產禮盒。

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