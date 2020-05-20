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環保署長張子敬留任　環團抗議下台不成怒提「無限期連署」

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▲▼環保團體無限期連署環保署長張子敬下台。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）

▲環保團體無限期連署環保署長張子敬下台。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）

記者許展溢／台北報導

總統蔡英文今（20日）第二任就職，環保署長張子敬日前遭上百個環保團體連署要求下台，但現在確定留任，環團發聲明指出，環保署讓環境保護失了魂，將無限期連署，絕對不願意放棄任何行動。

彰化縣環境保護聯盟表示，全台環團長期關心環境保護、落實台灣環境永續，從張子敬擔任環保署長後反其道而行，一路為重大開發案服務，不論環評、廢棄物、公民參與、空汙治理等，都呈現停滯甚至倒退情形。

請繼續往下閱讀...

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，環保署違背循環經濟與零廢棄政策，在全國焚化爐尚有充足餘裕量時，現在還要補助無焚化爐縣市規劃興設焚化爐。台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，張子敬操弄環評委員組成，環評會議多元專家與公民對話協議的自主開放機制更低落，更擔任多年台電董事背景，無法在最老舊興達煤電機組提前除役及中火煤電更大幅度減煤等攸關燃煤空汙危害的健康與環保議題上聆聽民意，魄力施政。

▲▼行政院環保署。（圖／記者林敬旻攝）

▲環團認為，張子敬擔任環保署長後，許多環境治理都呈現停滯或倒退情形。（圖／記者林敬旻攝）

台灣生態學會理事長王豫煌認為，張子敬擔任署長後刻意擱置環評法修法，空汙治理做為消極，且不當干涉台中市生煤管制自治，罔顧台中市民的健康權益；對於桃園航空城、二林精密機械園區、淡北道路等重大爭議的開發案環評均未能堅守環保署應維護全國環境健康安全的基本職責。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉說，張子敬上任後限縮民眾參與權力，以往民眾在環評會議發言完可以在現場聽顧問公司回覆，可是環保署藉由疫情關係，將民眾發言後，被要求到另一間旁聽室， 顧問公司因沒人追問，即沒人回答關心民眾問題。台灣媽祖魚保育聯盟文魯彬理事長提到，近期離岸風電開發案環保署都進行大幅的放寬當初環評承諾，以環境差異分析會議方式召開，同樣環團發言只有3分鐘，講完就被驅離，業者鬼話連篇環團無法抨擊回應。

▲▼ 環保署長張子敬。（圖／記者許展溢攝）

▲環團怒批，張子敬讓環評成了一言堂。（圖／記者許展溢攝）

桃園在地聯盟理事長潘忠政表示，過去幾屆平均都有6至7位環委留任，2019年1月張子敬上任環保署長，同年8月環評委員大換血，卻只留任1位，明顯執政黨在操作環評審查，一舉把有學術良知的環委退聘，讓環評會成為一言堂。

環團強調，連署活動將持續下去，不會停止，會讓全國遭受環保之苦難的環團、自救會持續給張子敬、行政院長蘇貞昌、蔡英文壓力，提出以下3目標：

1、持續聯署，當團體組織認為張子敬不適任環保署長時都可以連署。

2、一個張子敬下台，還會有萬萬的張子敬，要倡議的是環境保護署長的核心價值，必須具備環境保護的使命與任務，不是行政院長、總統下令，要犧牲環境換來寶座的人。

3、召開環保署長下台記者會，隨時待命中。

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