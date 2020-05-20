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520兩岸政治／蔡英文的下個四年　中美博弈間找尋「台灣利益」

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▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲總統蔡英文的第一個四年，台美關係甜蜜蜜。（圖／路透社）

記者曾俊豪、任以芳／台北—北京連線報導

在美國總統川普「親台打中」的策略下，台美關係升溫無疑是總統蔡英文首屆任期中，最顯著的「政績」。然而，就國際關係來說，夾在兩大強權之間的台灣，過於靠攏任何一方都存在風險，尤其美中間的糾葛，雙方時而友善、時而怒言相向，如何從中找到台灣的最大利益，將是蔡英文連任後的挑戰之一。

回顧台美關係「升溫」，得從2016年12月2日說起，那一天，是美國總統川普正式從華爾街進軍白宮的日子。蔡英文從台灣打了電話給川普，祝賀他勝選，擔任美國的新任總統。據府方透露，蔡英文與川普針對政治、經濟、安全及亞洲印太區域情勢交換意見，「川蔡熱線」講了十多分鐘。

兩人的熱線，可想而知，在國際上引起不小話題，雖然狂人川普後來接受白宮顧問白邦瑞的建議，不再接蔡英文電話，但台美的互動，也從熱線演變成熱絡。

川普與蔡英文熱線，引發國際關注。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與蔡英文的熱線引發國際關注。（圖／達志影像／美聯社）

細數過去四年的台美互動，包含《台灣旅行法》為美台官員互訪解禁、《2019年臺灣盟邦國際保障與強化倡議法》（簡稱《台北法案》）、甚至再推對台軍售協助台灣建立自我防衛能力。可以說，每一項都是台美關係升溫的證據，但不可諱言，每一項也都碰觸北京當局的禁區。

針對後蔡英文時代的中美關係，中國國務院參事、人民大學國際關係學院教授、美國研究中心主任時殷弘接受《ETtoday新聞雲》專訪時提到，就像川普近期不斷表示，要就新冠肺炎疫情向中國求償，其實「就是打中國疫情牌騙選票」。

他表示，今年是川普的大選年，但疫情重創美國經濟，川普的求償舉動，對雙方來說，都會考量政治利益、經濟情勢，因此川普不敢真的整合國際勢力向中方索賠，「中共也處於元氣大傷階段，不會隨之起舞報復。」

▲G20 川普，習近平。（圖／路透社）

▲川普以「台灣牌」制衡中國大陸。（圖／路透社）

前北京大學國際戰略研究中心副主任朱峰受訪時提到，中美吵歸吵，都僅限於噴口水，「現階段全世界都在抗疫，美國吵不起來，不過，中美貿易戰可能會在川普選舉前，有一個稍微好的解決情勢，川普選上後，也可能又會反咬一口。」

上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯則認為，現階段美國為了選舉，拉攏台灣操弄議題，但諸如《台北法案》等，都明確表明僅支持台灣參加國際上非主權的組織和活動，並遵守一中原則，「台灣當局應該清楚地認識到此一情勢，大陸也不會忍受法理台獨的可能。」

廈門大學台研院院長劉國深指出，中美之間的較量影響兩岸關係，而台灣在這場角力中，扮演不了關鍵角色，只能充當一個「問題」。他認為，儘管蔡英文曾發表「棋手論」，但台灣仍是美國用來牽制中國大陸的棋子，兩岸關係怎麼走，取決於大陸和台灣，但不置可否美國因素影響甚大，「不過美國也知道，北京對台問題意志力更強，如果玩過頭恐怕不好收拾。」

綜合大陸學者的分析，川普「愛台灣」、「Ｋ大陸」的舉動，純粹是選舉考量。另一方面，就川普而言，「America First」始終是施政方針，若中美達成默契，「台美關係」勢必受到衝擊，如何避免被犧牲，找到台灣的最大利益，將考驗蔡英文團隊的智慧。

▲▼川普,習近平。（圖／路透）

▲大陸學者認為川普近期「反中」都是為了連任成功。（圖／路透）

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