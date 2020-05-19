鏡頭搖晃下秒雪崩　日本岐阜縣15hrs狂震30次...最大規模5.3

記者楊庭蒝／綜合報導

日本岐阜縣飛驒市自當地時間19日凌晨2點至下午5點，發生了超過30次的有感地震，其中最大一起地震芮氏規模5.3，震度達到4級，震源深度10公里，除了當地居民可以感受到明顯的搖晃外，還引起了雪崩發生。日本氣象廳表示，該地區已經進入地質活躍期，為來將還會持續有地震發生。

根據NHK報導，從日本氣象廳的數據來看，4月以來已經觀測到超過100次的地震現象，未來不排除會有更強烈的地震發生。在岐阜縣附近有一座「燒岳」活火山，雖然近期的地震不是因為火山活動所引起，但日本氣象廳還是會密切觀察火山的各項數據。

此次一連串的地震，造成長野縣海拔1,500公尺的旅遊勝地「上高地」出現雪崩。在現場的山屋管理員坂本龍史指出，這次的地震相當強烈，所有在架上的東西全部散落一地，原本關閉的門也被震開了，外面有一處工地的石牆更因此坍塌，「每年這個時期都是登山的熱門時間點，所幸目前因為疫情的關係，鮮少有人前往登山，所以目前還沒有傳出有遇難者的消息。」

▲岐阜縣自4月以來已經觀測到超過100次的地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）

坂本龍史表示，雖然雪崩本身並不少見，但從未因為地震造成如此大規模的雪崩，「我希望不會要再有大地震發生。」

除了岐阜縣之外，日本茨城縣在當地時間19日上午12時17分左右也發生了地震，震央位於福島縣附近海域（北緯37.5度，東經141.5度），深度50公里，最大震度4，預估規模5.3，並無海嘯風險。東北新幹線新白河至古川區間受地震影響，一度暫停行駛。東京電力公司也緊急確認福島第一核電廠與第二核電廠是否受到地震影響。

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