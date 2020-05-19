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駐沖繩美軍又出包！持刀衝換匯所搶690萬現金　沖繩知事怒了

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▲▼川普訪日視察駐日美軍基地。（圖／路透）

▲駐沖繩美軍再度傳犯案，引發當地人民人心惶惶。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本沖繩12日傳出，1名駐日美軍夥同家屬一同持刀搶劫外幣兌換所，當場劫走約690萬日幣（約新台幣190萬元），其中包含日幣與美金。美軍憲兵隊15日逮捕2名嫌犯，並將兩人逃亡時所駕駛的Y牌車（駐日美軍在日本本地購入的私人用車）運回沖繩警察署。事實上，駐日美軍在沖繩犯案已非第一回，2019年就曾發生兩起性侵案件，讓沖繩縣知事玉城丹尼（玉城デニー）忍不住痛批美軍是在無視「沖繩縣民努力爭取到的人權與和平」。

綜合日媒報導，這兩名嫌犯分別為駐沖繩美軍與其眷屬，平時住在嘉手納基地內，並且皆在此工作。兩人在12日下午3時55分進入一間位於北谷町北谷的外幣兌換所後，便拿出預藏的刀具壓制兌換所店員，當場搜刮現場約650萬日幣的現金，打包帶走。

案發後，沖繩警察署透過監視器分析，並在美軍的協助下鎖定一台Y牌車輛，掌握嫌犯身分，最後由美軍憲兵隊在15日將兩人逮捕。根據《日美地位協定》，在日方起訴嫌犯以前，這兩名駐日美軍將會持續由美軍拘留，等到確定強盜嫌疑，並函送檢方偵辦後，才會轉介至日方手上。

駐沖繩美軍近年來屢傳犯案，除了強盜搶劫外，美軍駐守沖繩30多年就已經發生上百件性侵當地女性的案件，成為重大社會安全漏洞。對於此次事件，沖繩縣知事玉城丹尼也痛批，美軍種種犯罪行為，是無視沖繩縣民在人權與和平復興運動上所付出的艱辛與勞苦。

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