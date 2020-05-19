日本《2020外交藍皮書》稱擁竹島主權　引爆南韓強烈不滿

▲日本《外交藍皮書》指竹島遭南韓侵占，引起南韓抗議。（圖／南韓國防部）



記者吳孟臻／綜合報導

日本2020年最新版《外交藍皮書》今（19）日公布，內容聲稱擁有竹島（韓稱獨島）主權，卻遭南韓非法侵占，敏感詞句再次引爆日韓領主爭議。南韓對此強烈表示抗議，並召見日本駐韓大使館總括公使相馬弘尚。

根據《韓聯社》報導，外交部亞洲太平洋局局長金丁漢表示，日本《外交藍皮書》將獨島標為「竹島」深表遺憾，並呼籲日本撤回該不正當領主主張。南韓政府更表明，日本的言論不會影響南韓對獨島的控制權，將會對任何挑釁嚴正應對。

日本駐韓公使相馬弘尚上午抵達南韓外交部，對於日本立場沒有任何回應。事實上，日本每年的外交藍皮書都宣稱擁有竹島領土，但從2018年開始出現「遭南韓非法佔據」的詞句。

獨島（日本稱竹島）位於日本海（南、北韓稱為東海），面積僅有0.186平方公里，島嶼本身沒有多大的價值，但周遭擁有豐富的海洋資源和經濟海域的漁業權，以致於日韓雙方都宣稱擁有主權，該島目前由南韓政府實際控制。

日本《2020年外交藍皮書》除提到竹島主權外，也重新寫明擁有與俄羅斯存在爭議的「北方四島」主權，表達堅持捍衛領土的立場。

▼ 南韓獨島,日本竹島。（圖／達志影像／美聯社）

