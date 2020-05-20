快訊／520就職大典登場！　蔡英文、賴清德完成宣誓

記者袁茵、蔡文鈴、蘇晏男、蔣婕妤、陶本和／台北報導

中華民國第十五任正副總統就職典禮20日上午9時00分舉行，總統蔡英文、副總統賴清德已於總統府內完成宣誓，隨後蔡英文會在台北賓館發表就職演說。《ETtoday新聞雲》全程直播。





▲蔡英文宣示。（圖／ETtoday攝影中心攝）

總統蔡英文、副總統賴清德宣讀誓詞，「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託。如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。謹誓。」

行政院長蘇貞昌、總統府秘書長蘇嘉全、國安局秘書長顧立雄宣讀誓詞，「余誓以至誠，恪遵國家法令，盡忠職守，報效國家，不妄費公帑，不濫用人員，不營私舞弊，不受授賄賂。如違誓言，願受最嚴厲之處罰，謹誓。」

就職宣誓直播自早上8時50分開始，府方規劃，自9時開始進行宣誓就職，地點於總統府3樓大禮堂，先由總統蔡英文與副總統賴清德於進行宣誓；接著，由行政院院長蘇貞昌帶領總統府秘書長蘇嘉全、國安會秘書長顧立雄進行宣誓。

在完成宣誓就職之後，府內同仁將歡送前副總統陳建仁步出總統府，之後，蔡英文會轉至台北賓館，發表約長達25分鐘的就職演說。

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