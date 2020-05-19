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凱撒飯店首度進駐東台灣　允諾照顧具運動潛力且家庭困苦人才

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▲ 凱薩飯店董事長林鴻道偕夫人拜訪台東縣長饒慶鈴 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 薩撒董事長林鴻道偕夫人拜訪台東縣長饒慶鈴 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

凱撒飯店連鎖第10家飯店 Hotel Cham Cham趣淘漫旅台東誕生，訂於6月5日舉行開幕，飯店連鎖董事長林鴻道19日拜會台東縣長饒慶鈴，邀請參加飯店開幕活動，饒慶鈴對於飯店連鎖在疫情期間投資台東觀光飯店表示感謝與讚許，由於林董事長也為中華奧會主席，當場允諾照顧台東具運動潛力但家庭較困苦的選手。

饒慶鈴表示，在她力邀下，凱撒飯店連鎖第10家飯店 Hotel Cham Cham趣淘漫旅台東，首次進駐「東台灣」，除表達歡迎，也感謝凱撒飯店連鎖在疫情緊張的時間，仍投資台東觀光產業，與縣府及地方共同推廣行銷台東之美，尤其2020國際熱氣球嘉年華會即將於7月11日登場，相信以凱撒或宏國集團的影響力，對活動及台東觀光會有相當助益。

台東是台灣各項運動選手的搖籃，不過許多選手的家庭相當貧困，造成選手外流或提早進入職場的情形，自楊傳廣之後，台東也已經很久沒有國際級選手，希望身兼中華奧會主席的林董事長以企業角度給予選手協助。林鴻道指出，目前類似職業運動的國內女子壘球及射箭企業聯賽，就是他推動辦理的，也將與白嘉莉小姐組成基金會，針對花東地區家庭貧困，但有運動潛力的選手給予協助，希望為國家培養出更多的亞奧運金牌選手。

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