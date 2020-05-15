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NIKE破天荒全站打7折！經典鞋款AF1、Air Max「限時價」現省千元

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記者鮑璿安 ／台北報導

新冠疫情影響，不少品牌價格都開始浮動，運動品牌NIKE就在官網悄悄祭出全站7折優惠，不論鞋子或是服飾單品，於結帳時輸入代碼就可以現省一筆，民眾此時入手相當划算。

▲NIKE 。（圖／品牌官網）

▲NIKE 。（圖／品牌官網）

▲NIKE官網祭出全站7折優惠活動，只要在結帳時使用指定代碼，就可以獲得折扣。 （圖／品牌官網）

疫情影響下品牌價格大為浮動，為了能讓民眾安心在家購物，運動品牌NIKE在官網悄悄展開全站7折優惠活動，只要在結帳時使用指定代碼，就可以獲得折扣。並且實測發現不少單品都有參與，像是不敗的經典鞋款Air Force 1 GORE-TEX，搭載防水材質是梅雨季的大勢單品，原價4900元，現在降至3429元，現省1471元；另外， 不敗跑鞋Air Max Dia Winter女款也從4千元降至3199元，少了快1千元，此時入手相當有感。此次活動時間將在5月17日晚間11：59結束，可以說是閃電般促銷，具體使用規則詳見官網。

▲NIKE 。（圖／品牌官網）

▲NIKE 。（圖／品牌官網）

▲包括經典鞋款Force 1 GORE-TEX以及Air Max都有參與活動，現省千元相當划算 。（圖／品牌官網）

此外，POYA寶雅宣佈即日起至6月9日所有line好友用戶即可免費領取「振興酷碰券」包括5大熱門優惠商品組合，生活必需品、保養美妍、身體保健等，其中也特別挑選了衛生紙、洗手乳及礦泉水等約 30 項民生必需品，包含買一送一的優惠及精選折扣，預計發出超過百萬份的「振興酷碰券」，也不設限使用次數，消費現省3000元起，皆可於寶雅全台實體門市折抵使用。

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