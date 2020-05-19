通緝犯入監12天死亡！解剖「硬腦膜出血」是外力造成　將調監視畫面釐清

▲ 江姓竊盜通緝犯6日入監至台中看守所服刑，16日突因顱內出血緊急送醫，院方評估手術有植物人風險，家屬放棄開刀宣告不治。（圖／翻攝爆料公社）

記者白珈陽／台中報導

江姓竊盜通緝犯6日入監至台中看守所服刑，16日突因顱內出血緊急送醫，院方評估手術有植物人風險，家屬放棄開刀，於17日宣告不治。江男入監時無異狀，死因成謎，家屬上臉書社團《爆料公社》貼文控看守所「罔顧人命」，盼查明真相，台中地檢署檢察官19日上午率法醫解剖驗屍，查出死者表皮無外傷、無骨折，死因疑為頭部硬腦膜下腔出血導致，已採檢體送檢，進一步觀察組織樣本及血塊，藉此判定形成原因及發生時間。檢方已調閱江男入所240小時監視畫面，將還原現場狀況。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良19日表示，檢察官率法醫至殯儀館相驗死者江男後，查出死者表皮無出血、也無骨折情形，但頭部硬腦膜下腔出血，疑為死因，檢方採檢體送法醫研究所鑑定，進一步觀察相關檢體組織樣本及血塊，藉以判定形成原因及發生時間。

林彥良指出，檢方在事後已保全證據，查扣江男入監後10天的240小時監視器影帶，在今天上午驗屍後，於臨時偵查庭內與家屬核對相關證據，包括監視器影帶、死者病歷及相關證人（牢友）證詞。死者家屬如有問題，在檢察官同意下，會請所方配合，觀看監視影帶，以釐清本案疑點。

江姓男子（42歲）患有思覺失調症，領有重大傷病卡，因竊盜罪遭法院判3月徒刑定讞，未入監遭通緝。他在本月6日入監，在台中看守所服刑，家屬指出，11日會客時並無異狀，意識、行動都正常，但所方於13日通知江男出現酒精戒斷症狀，15日送進培德醫院，16日診斷他有「顱內出血」、「腦中線位移」，轉送中國醫藥大學附設醫院急救。醫護評估後告知，江男若開刀，恐怕會變成植物人。只能忍痛於17日放棄治療，江男因此過世。

江男去世後，家屬怒而在臉書社團《爆料公社》發文，控訴台中看守所「罔顧人命」，要求查明真相。

台中看守所表示，江姓收容人入監時並無異狀，在11、12日2天有反映身體不適，由看守所的衛生科看診。相關診治都由專業醫護人員遵照醫囑處理，過程並沒有家屬所指控有隱瞞的情事。江男相關診斷、戒護資料、入監後舍房監視器畫面等證據，都已交給檢方釐清死因。

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