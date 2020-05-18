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通緝犯服刑10多天「顱內出血」往生　家屬怒PO網要真相！台中看守所回應了

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▲▼江姓竊盜通緝犯入監10多天竟因顱內出血死亡，家屬控訴看守所罔顧人命。（圖／翻攝爆料公社）

▲江姓竊盜通緝犯入監10多天竟因顱內出血死亡，家屬控訴看守所罔顧人命。（圖／翻攝爆料公社）

記者李忠憲／台中報導

江姓竊盜通緝犯本月初落網到台中看守所服刑，事隔8天，家屬竟接到所方通知他有酒精戒斷症狀，送院診斷有顱內出血，醫護評估江男開刀有植物人風險，家屬悲慟放棄開刀，宣告不治，怒控台中看守所「罔顧人命」、「要真相」。台中看守所對此表示，過程合乎規定無隱瞞，19日將由檢察官相驗釐清死因。

42歲江姓男子本身有思覺失調症領有重大傷病卡，他因竊盜罪遭法院判3月徒刑定讞，未入監遭通緝。他在本月6日入監，在台中看守所服刑，好好的人卻在10多天後，診斷出顱內出血，醫師評估開刀可能會變成植物人。家屬只好忍痛放棄開刀，江男去世，家屬怒而在臉書《爆料公社》發文，控訴台中看守所罔顧人命，家屬要真相。

江男家屬列出時間表控訴，他們11日視訊會客時，江男並無異狀。所方在13日卻通知說他有酒精戒斷症狀，15日送進培德醫院，16日診斷他有「顱內出血」、「腦中線位移」，轉送中國醫藥大學附設醫院急救。醫護評估後告知，江男若開刀，恐怕會變成植物人。只能忍痛17日放棄治療，江男因此過世。

11日家屬視訊會客時，江的意識、行動都正常，為何13日因酒精戒斷症狀送培德醫院後，就被診斷出顱內出血、腦中線位移，轉送中國醫藥大學附設醫院治療，因院方告知手術有腦死成植物人的風險後，家屬不願江成植物人，昨天才放棄開刀急救，由院方宣告不治。

江男家屬說，檢察官相驗時就質疑看守所人員，爸爸頭部是如何遭受重擊？但看守所人員竟支支吾吾，交代不清，只說已在積極調查。檢察官認為有諸多疑慮，排定19日上午進行解剖。

江男兒子認為，以前爸爸被關8、9年就不曾死過，為什麼才住10多天就出事。台中看守所都交代不清楚頭部如何受傷？如今人死了，他只要一個真相，為什麼好好的一個人進去關，才10多天就一命嗚呼？「台中看守所要給個交代」！

台中看守所表示，江姓收容人入監時並無異狀，在11、12日2天有反映身體不適，由看守所的衛生科看診。相關診治都由專業醫護人員遵照醫囑處理，過程並沒有家屬所指控有隱瞞的情事。江男相關診斷、戒護資料、入監後舍房監視器畫面等證據，都已交給檢方釐清死因。

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