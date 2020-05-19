靜宜商圈「點點怪男」被逮了！23歲已婚男「做記號對尺寸」連闖3社區

記者白珈陽、李忠憲、戴若涵／台中報導

台中市一名戴棒球帽及休閒短褲的23歲林姓男子多次闖入沙鹿區某社區，對多名租屋學生及住戶鞋子點鞋做記號。一名女大生在Dcard上揭露此事，引發外界關注，經警方循線查找，終於將該名「點點怪男」逮回！

▲靜宜商圈「點點怪男」落網！（圖／記者李忠憲翻攝）

警方獲報後隨即成立專案小組進行調查，由於當時現場週遭監視器角度均未紀錄相關犯案過程，增加警方偵辦難度。林男7日再度犯案，所幸該社區已增設監視器，警方亦積極調閱週遭路口監視器交叉比對，警終於掌握林姓男子身分，18日下午13時許將林男被逮到案並坦承犯行，起出作案衣物及奇異筆等贓物，全案調查後依法函請台中地方法院檢察署偵辦。

▲警方起出林男作案用的奇異筆。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方調查後發現，林姓男子曾於沙鹿區某社區租屋，並留有複製的該社區的大門感應磁扣，3月22日下班後，持該磁扣進入社區對多名住戶的鞋子，依其鞋子尺寸由右到左進行點鞋做記號（2點3點，就是23號鞋，1點就是半號），5月7日欲再度進入時，因磁扣感應異常無法進入而作罷。

另外，警方也調查出，林男是趁社區大樓住戶沒有關緊大門時進入犯案，共計3處社區受害，但目前僅一名被害人向警方報案，警方正積極清查其他被害人。

警方指出，林男進入社區後都會拿隨身攜帶之奇異筆對住戶的鞋子做點鞋記號，是基於惡作劇、好玩之意，並未針對某特定人或鞋款做記號。

臺中市清水警分局呼籲，民眾出入社區大樓或租屋處應隨時確認門禁制有否確實，另外，如房客退租後，也應隨時更換門禁密碼等，避免給有心人士可乘之機。

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