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義大利性侵通緝犯躲台灣！台義警方首度合作　桃園民宅逮人

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▲台灣與義大利國際刑警首度合作在桃園逮捕義國性侵通緝犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣與義大利國際刑警首度合作在桃園逮捕義國性侵通緝犯。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警科日前接獲歐洲義大利駐泰國警察聯絡官通報，該國涉嫌性侵綁架少女、判刑6年的通緝犯JUAN（西班牙籍、35歲），經歐盟國際刑警組資反映該男相關情資，顯示J男目前藏匿在台，請求台灣警方協助追緝。刑事局國際刑警科獲報後與移民署桃園專勤隊共組專案小組，邀請義大利警察聯絡官從泰國赴台研商，經專案小組細膩規劃後，警方順利在桃園市區鎖定一處民宅，將身涉性侵、綁架案的J嫌緝捕到案。

▲台灣與義大利國際刑警首度合作在桃園逮捕義國性侵通緝犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣與義大利國際刑警首度合作在桃園逮捕義國性侵通緝犯。（圖／記者張君豪翻攝）

警方在4月24日執行遣返，台灣國際刑警同步聯絡歐洲法國警察接手，順利在法國戴高樂機場將渠逮捕到案，後續將引渡回義大利法院受審。

刑事局表示，全球面臨新冠肺炎（COVID-19）抗疫期間，航班大幅裁減，為能與義大利等歐盟刑警組織(EUROPOL)接軌合作，並鎖定最佳歐盟國逮捕地，該局國際刑警科與義、法國警方多方溝通協調、克服各項困難，順利於台灣時間4月25日下午在法國戴高樂機場，由歐盟刑警組織順利將J男繩之以法，並將J嫌引渡回義國接受法律制裁。

本案為台義警方首次合作之成功案例，刑事局秉持「Taiwan can help!」、「Taiwan is helping!」之國際互助精神，再次重申警方與各國執法單位共同打擊犯罪的決心與信念，不會因跨境問題或外逃藏匿在臺而受到限制，本局將持續致力共同打擊犯罪與推動國際合作，提升我國國際形象。

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