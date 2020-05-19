台中陰雨不斷　台74線轎車撞分隔島燒成廢鐵！駕駛自行脫困

▲ 林姓男子疑車輛失控撞向分隔島，接著整輛車開始起火燃燒。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市19日發生一起火燒車意外，林姓男子清晨5時許開車行經台74線時，疑車輛失控撞向分隔島，接著整輛車開始起火燃燒，消防人員獲報趕赴現場救火救護，到場時發現林男已自行爬出車外脫困，但頭部有撕裂傷，送醫急救後無大礙，而車輛則被燒成廢鐵。林男酒測值為0，詳細車禍原因及經過，警方正調查釐清。

台中市一早便雨勢不斷，消防隊於清晨5時20分許獲報，稱台74線14.4公里處有車輛起火燃燒，即派遣四平及水湳分隊，出動5車17人前往搶救。消防人員到場發現該輛車停在內車道，駕駛林男（28歲）已自行脫困，額頭有撕裂傷，意識清楚，經送往中港澄清醫院救治後已無大礙。

▲▼火勢在10分多鐘內撲滅，但整輛車已被燒成廢鐵。

火勢在10分多鐘內撲滅，但整輛車已被燒成廢鐵，警方初步調查，林男疑自撞分隔島導致車禍，不排除雨天路滑所致，經酒測無酒精濃度，車禍無波及他人，林男頭部傷口為火燒車前撞車造成，非因汽車火警受傷。警方將進一步釐清調查車禍肇事原因及經過。

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