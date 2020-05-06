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嘉義殺警案翻版！通緝犯持刀捅人「精神病獲輕判」…他雙眼半盲淚：不敢出門

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記者羅志華／台北報導

北市盧姓男子於2019年間遭通緝，竟又於4月間在一家米店借電話不成，持刀捅進張姓男子腹部達7公分後逃逸，張男雖急救撿回一命，但雙眼因後遺症視力僅剩不到0.1；盧男犯傷害、竊盜多罪，因患精神疾病獲輕判10月，張男另向盧男民事求償，北院5月6日開庭，張男除苦笑傷後求職「都沒人要」，在看了新店隨機殺人、嘉義殺警案後，受訪時更淚訴「現在很害怕出門…」。

▲▼盧姓通緝犯捅傷張姓男子。（圖／記者羅志華攝）

▲張父表示，盧男偷菜刀時好好的，捅傷兒子卻因精神病輕判，他們彷彿是嘉義殺警案的翻版。（圖／記者羅志華攝）

張男今日在父母陪同下，手持導盲杖緩步入席，向法官表示當時他失血過多休克，在急救時出了些狀況，導致他醒來後眼睛就「看不見了」，不僅原本從事的平面設計工作沒了，更因雙眼的後遺症失業至今，苦笑著說「沒人要阿…」；張男父親更當庭激動表示，兒子年紀輕輕被害成這樣，根本是嘉義殺警案的翻版，請法官替他們做主。

盧男則在向法官陳述完基本資料後，便開始喃喃自語，對案情的意見及提問皆沒有清楚回答；由於盧男名下並無財產、也沒有收入，即使未來張男求償勝訴，也未必能得到賠償，本案將於5月6日續審。

張父庭外受訪表示，盧男在捅傷兒子前，就曾到家裡偷過菜刀，後來跑來借電話不成，兒子只是上前制止就遇害，後來法院根據亞東醫院的鑑定報告，以盧男患有精神疾病輕判，整起案件宛如嘉義殺警案翻版，「我覺得他精神狀態沒有那麼差，那時候偷菜刀還好好的…」。

▲▼盧姓通緝犯捅傷張姓男子。（圖／記者羅志華攝）

▲張男被捅傷撿回一命，看到新店隨機殺人、嘉義殺警案相當有感，淚訴「現在很害怕出門…」。（圖／記者羅志華攝）

張男表示，當時受傷後大量失血，導致視神經缺血性病變，原本以為會慢慢恢復，但後來就是沒好「可能一輩子就這樣了」，求職時更因此不斷被拒絕，「很多技能等於是歸零」、「就…沒甚麼人要阿…（苦笑）」。

經歷被捅傷、好不容易撿回一命的張男，看到近日新店隨機殺人、嘉義殺警的新聞，心裡也很有感觸，「出門感到很害怕，覺得社會的不安定炸彈太多，覺得自己受到的…」，張男講到一半就哽咽無法言語，平復心情後才繼續表示，「我知道社會很有愛，也不希望大家汙名化精神病，但對於一些通緝犯、潛在的危險份子，希望政府能落實管制，至少別讓他們在街上跑」。

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