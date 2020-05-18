直擊路口擂台戰！本田男鋁棒狂砸車　賓士哥秒變猛鯊...轉圈直撞退敵

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區日前發生一起行車糾紛案，李姓男子駕駛銀色賓士於中興路二段往市區方向行駛，疑為超車按鳴喇叭，駕駛紅色本田CIVIC的吳姓男子誤以為遭受挑釁，即手持鋁棒下車理論。見吳男凶神惡煞，李男不甘示弱地數度開車衝撞吳男車輛，吳男則用鋁棒狂砸李男車輛，讓一旁講電話的路人看傻了眼，幸未遭受波及。警詢後，2人分別依涉毀損、恐嚇、強制及公共危險罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

▲李男數度衝撞吳男車輛，一旁講電話的路人看傻眼。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方調查，李男（34歲）及吳男（20歲）於14日晚間8時許，駕駛自小客沿大里區中興路二段往市區方向行駛，途中李男疑為超車，按鳴其他車輛喇叭，吳男誤以為是在對他按、遭受挑釁，遂持鋁棒下車上前理論，並毀損李男車輛，而李男也開車衝撞吳男車輛，嚴重影響公眾交通安全，台中市霧峰分局內新派出所獲報後，線上巡邏警力立即趕赴現場，將2人帶回偵辦，無人員受傷。

監視器畫面中，當時交通號誌為綠燈，可看到其他車輛仍在通過，甚至還有一名身穿白衣的路人在講電話，但李、吳不顧他人安危直接把車停在路口，相當危險；車停好後，吳男拿著鋁棒衝下車，欲與李男理論，但李男完全不理會，先是開車衝撞吳男車尾，導致吳男車輛打橫於路中央，接著再衝撞吳男車頭，讓這名路人不知該做何反應，幸未遭受波及。

警方詢後，李男涉嫌毀損、恐嚇罪，吳男涉嫌強制、恐嚇、毀損及公共危險罪，2人以現行犯逮捕並移送台中地檢署偵辦。

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