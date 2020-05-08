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狼男姦殺哈日女「DIY整形逃亡」！刀剪厚唇針縫鼻　帥到忘了他的渣

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▲▼狼男姦殺哈日女！刀剪厚唇、針縫鼻翼…DIY整形逃亡　帥到忘了他的渣。（圖／周刊王提供）

▲強姦殺人通緝犯市橋達也，逃亡期間自己DIY整形，被捕後容貌（左）迷到一票日本妹。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／CTWANT

一個姦殺犯，竟迷倒一票日本妹，還成為暢銷作家！日本在2009年，曾有一名強姦殺人通緝犯市橋達也，在犯案後躲遍全日本23個縣市，逃亡了2年半，期間還為了躲避警方追緝，自己靠針穿鼻子縮鼻翼、剪刀剪厚唇、美工刀割痣等方式DIY整形。被逮捕當下曝光他整形後孤獨、滄桑的外表，竟吸引一票粉絲替他說話，他還為此出書賺版稅。

被稱為是日本史上懸賞獎金最高的通緝犯市橋達也，在2009年被逮捕。當年他搭訕來自英國，到日本教英文的安妮（Lindsay Ann Hawker），邀請對方當他的英文家教，以沒帶學費為由，騙安妮跟他回家，強暴對方得逞。後來他強姦完安妮後，把對方鎖在浴室，因對方呼救聲太大，市橋達也索性殺害對方，還將屍體訪進大浴盆，用土埋起來並種花。後來犯案被警方盯上，他開始進行2年多的逃亡生活。

▲▼狼男姦殺哈日女！刀剪厚唇、針縫鼻翼…DIY整形逃亡　帥到忘了他的渣。（圖／周刊王提供）

▲強姦殺人通緝犯市橋達也，逃亡期間自己DIY整形，被捕後容貌迷到一票日本妹。

市橋達也當時為了怕被警方認出，竟然DIY替自己整形，不但自己拿針縫鼻翼，還用剪刀自剪一片嘴唇，並用美工刀割除自己臉上的痣。後來警方透過骨骼比對，才揪出這個變態姦殺魔。不過當時市橋達也被捕後，孤獨、滄桑的外表曝光，竟吸引一票粉絲為他說話，甚至被封他「市橋大師」。

後來市橋達也被依殺人罪、強姦致死罪、屍體遺棄罪等3條罪名被起訴，判處無期徒刑。他在收押期間，還將自己整形、死者安妮如何在夢裡折磨他等歷程寫成書，半年為他自己賺了1千萬日幣。

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