日厚生勞動相公開為台發聲！批WHO「未邀台灣與會」：不該造成地理空白！

▲日本厚生勞動相加藤勝信。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

世界衛生大會（WHA )18日正式登場，然而在此次防疫中擁有亮眼表現的台灣卻再度受到打壓。儘管此前有許多國家力挺台灣，希望世界衛生組織（WHO）能邀請台灣分享防疫經驗，但WHO仍將台灣拒於門外，不肯邀台與會。對此，日本厚生勞動相加藤勝信19日上午在WHA視訊會議上發表演講時，直接公開指責WHO未邀請台灣與會的做法，強調不該因此造成「地理空白」。

根據《日本放送協會》報導，日本厚生勞動相加藤勝信19日上午透過視訊會議在WHA上發表演說。加藤在演說中強調，世衛應該針對新冠肺炎的感染源與感染途徑進行公平且獨立的驗證。他首先說明日本在針對此次疫情的防疫措施，並提到，「未來，我們將落實出口戰略，並完善檢查制度與醫療資源，此外我們也非常重視治療藥物與疫苗的開發和供給。」





▲世界衛生大會WHA 18日正式登場，但台並未獲邀參加。（圖／路透社）



此外，加藤勝信在演說中也直接針對WHO未邀請台灣出席WHA一事，替台灣發聲。加藤表示，集結全球各種資訊與知識是非常重要的事，各國應該參考台灣等地區在公共衛生上的成就，就算是為了防止全世界的感染擴大，也要防止特定地區被遺忘因而出現「地理空白」。

厚生勞動省針對加藤勝信的演講表示，由於此次WHA的技術問題，會議過程經常出現斷訊，可能沒辦法正確且確實地傳遞資訊，不過相關內容都可以通過WHO官網確認。

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