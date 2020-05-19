WHA發言限2分鐘...22國仍不忘挺台！美、日等14國狂提「TAIWAN」





▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

世界衛生大會（WHA）18日登場，台灣依然被排除在外，不過，各國「友台」發言不斷。WHA各國發言時間限制兩分鐘，不過，截至18日，已經有22國在有限的時間內仍舊堅持替台灣發聲，其中美國、日本、英國等14個國家更直接明確的點名「TAIWAN」。

外交部發言人歐江安19日表示，第73屆世界衛生大會視訊會議召開的第一天計有22國發表友我言論，展現友邦及理念相近國家對我國參與世界衛生組織推案的強力支持，外交部表示誠摯感謝。

歐江安指出，其中有14國發言時明確提及台灣，包括美國、日本、宏都拉斯、海地、巴拉圭、馬紹爾群島、諾魯、貝里斯、聖露西亞、瓜地馬拉、史瓦帝尼、尼加拉瓜、聖文森及吐瓦魯，在視訊會議上有力為我國執言。此外，英國、法國、澳大利亞、加拿大、德國、紐西蘭及捷克共7國在發言時特別強調「包容性」、「廣納利害相關者」等，呼應台灣的推案訴求。

歐江安提到，馬爾他騎士團則在書面聲明中強調，應儘可能將所有利益攸關方納入國際防疫合作的必要性，並指出台灣等數個國家協助其抗疫工作，展現國際社會所最需要的團結與支持。

外交部指出，今年5月視訊大會的議程極為緊湊，每一個與會國家的發言時間只有2分鐘，上述國家在極有限的發言時間內仍然表達對台灣參與的支持，實難能可貴，我國由衷感謝。五月會議尚未結束，將於日內瓦時間19日中午舉行最後一天的會議，預計將會有更多國家為我國執言。