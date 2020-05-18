反對台灣入WHA會議「釀中美新冷戰爆發」　WHO淪戰場…譚德塞慘遭夾攻！

▲台灣問題讓中美雙方在WHO上關係再度升溫。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

世界衛生大會（WHA）18日登場，受到新冠疫情影響將改為視訊會議，其中台灣能否參加，更是近幾日受到爭議的問題。台灣在新冠肺炎上抗疫經驗卓越，不少國家都希望可以分享，並聲援台灣加入，如今再次遭到拒絕。外媒就指出，中國反對台灣參加WHA，恐與美國間出現「新冷戰」的狀態。

根據《產經新聞》17、18日頭版報導，台灣在新冠肺炎上防疫工作出色，不少國家都希望可以了解台灣疫苗研發與治療、防疫的經驗，然而中國因政治問題，反對台灣參加18日的WHA線上會議，縱使在多日前美國國務院與多國議員同時聲援台灣加入，中國外交部仍強硬回應：「個別國家堅持台灣加入WHA，恐怕會嚴重干擾重大進程、破壞國際防疫工作。」

《產經新聞》再引述《紐約時報》報導，中美關係自貿易戰、南海問題開始僵持，疫情爆發後，如今再面對台灣問題，恐怕將讓緊張局勢聲升溫，引起「新冷戰」的恐懼。18日的《產經新聞》頭版再以「美中因台灣加入WHA問題對決－WHO將成『新冷戰』舞台」為題，分析綜合過去中美之間的恩怨，台灣加入WHA事件將成為引爆點，導致新冷戰在WHO中登場。」

內文中也分析，WHA會議中可能會就WHO宣布新冠肺炎為「國際突發公共衛生事件」的時間點作討論，審視是否措施防疫黃金期，導致全球醫療體系瀕臨崩潰，感染群迅速擴散，而在會議之後，中美局勢的緊張可能也會繼續延續，未來發展值得關注。

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