罷韓喊「光復高雄」　韓國瑜：這是大錯特錯、對民主最大污辱

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市議會19日舉行第三屆第三次定期大會市長施政報告及議員質詢，民進黨團仍以強烈砲火猛攻，而國民黨團詢問有關罷韓團體「光復高雄」口號時，韓國瑜也回：這是大錯特錯，荒唐可笑。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

高雄市長韓國瑜18、19日至議會報告施政暨新冠肺炎相關政策與質詢，這也是他於6月6日罷免投票前唯二天到議會備詢的議程，因此韓國瑜全力將焦點放在市政成績上，會期第二天是議員質詢，各個磨刀霍霍。

▲國民黨議員聯合質詢。（圖／記者洪正達攝）

國民黨市議員黃香菽詢問對於罷韓團體喊出的「光復高雄」是什麼意思？高雄是大家的不應該是個別團體或個人的，甚至近日高雄街頭高掛的「阿舅要回來了！」各種解讀都有，最多說法就是高雄的舊勢力要回來了，跟光復高雄就是一樣，充滿仇恨和對立，黃香菽問韓國瑜對於訴求「光復高雄」有何看法。

韓國瑜回應，用「光復高雄」作為罷韓訴求，這是大錯特錯，荒唐可笑，光復是異族統治，收復失土才是光復，罷韓團體用光復是看不起高雄人，反映內心深處，高雄是他們囊中之物怎可以給其他政黨，市民朋友要看清楚，市長是市民來決定，罷免也是市民決定，用「光復」兩字罷韓心態可議，光復高雄對台灣高雄民主最大污辱。

他更說，議會跟市府跟市民應該三結合，叫「光耀高雄」，要讓高雄發光發熱，北台灣是少林寺，高雄市武當派，應該要叫光耀高雄，格列佛被小人綁住是看不起這些小人的。

時間對我們來說完全沒用！

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