雄橋檢成立「罷免投票查察聯繫中心」　掌握21情資6案偵辦中

▲為守護投票秩序，高雄及橋頭地檢宣佈成立「罷免投票查察聯繫中心」。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

距離6月6日罷韓投票日已經越來越近，高雄及橋頭地檢署為使罷免投票順利進行，19日宣佈成立「罷免投票查察聯繫中心」，將派員24小時輪值，受理妨害投票不法案件相關檢舉，民眾可撥打檢舉電話0800-024-099或07-611-3761，兩個地檢署受理後將立即交由檢察官偵辦。

雄檢指出，目前關於此次罷免案共有19件選他案，另有4件選偵案，包含警方移送2件在罷韓連署攤位的傷害、毀損糾紛，另2件分別是網路假消息及支持罷韓者致贈小禮物的案件。

橋檢表示也有2件選偵案、2件選他案件正在偵辦中，包含內門區瑞山里「石頭里長」謝振城，不滿罷韓團體擺放連署書而引發爭執一案。



此外，橋頭地檢5月12日也召開「罷免投票違法查察策略會議」，針對散布不實言論影響罷免投票，以及罷免投票當天可能發生的霸佔圈票處，或故意拖延投票時間等違法情況，研擬各項因應對策，以確保投票作業順利進行。



檢方呼籲，「罷免」權為憲法明定之人民參政權，不容以暴力或其他非法之方法干涉。對於以暴力或其他非法之方法介入罷免投票，檢察官必將全力偵辦，也請民眾保持和平理性，尊重他人政治理念，共同守護民主法治。

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