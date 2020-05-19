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影／講得出、做不到！韓國瑜首度認了　高雄「迪士尼」有困難：我願收回

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記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市議會19日舉行第三屆第三次定期大會市長施政報告及議員質詢，議程第一天儼然是罷韓與反罷韓的角力場，雖然韓國瑜在昨天的施政報告時，突然為了去年請假參選總統而對市民道歉，但不過民進黨團不領情，國民黨議員今天給韓國瑜機會，要他講到底哪些政見可行，韓國瑜也說迪士尼有困難，願收回。

▲▼高雄市議會韓國瑜_李雅靜質詢 。（圖／記者洪正達攝）
▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

高雄市長韓國瑜18、19日至議會報告施政暨新冠肺炎相關政策與質詢，這也是他於6月6日罷免投票前唯二天到議會備詢的議程，因此韓國瑜將全力將焦點放在市政成績上，會期第二天是議員質詢，各個磨刀霍霍。國民黨議員鍾易仲問及有關對手質疑「政見講得出，做不到？」，要韓國瑜講清楚到底哪些政見任內做得到，哪些需要修改，哪些卡在中央，需要擱置暫停。

高雄市長韓國瑜一開口就提到網路世界有種政治運作叫「劍橋分析」，訂個貼標籤一而再再而三攻擊，上次美國總統大選希拉蕊也受害，韓國瑜被定位草包，最後經人心反射和洗腦攻擊宣傳就變成草包，任何政治人物都可能變成劍橋分析的攻擊對象，這我都沒有辯白過，我過去大學和研究所兩度選拔為全中華民國最優秀大專青年代表，訪問沙烏地阿拉伯和日本，這像草包嗎？

▲▼高雄市議會國民黨團韓國瑜_光復高雄可笑 。（圖／記者洪正達攝）

▲國民黨議員聯合質詢。（圖／記者洪正達攝）

「將來有網路就是上帝，沒有就是魔鬼」，韓國瑜提及有關上次太平島石油，他說：「我什麼時候說高雄要挖石油，講百次千次萬次，高雄不能挖石油，中國石油公司兩度到太平島探勘，顯然太平島可能有石油，中央若是在太平島開發石油千萬不要忘記高雄，分一杯羹，一轉為劍橋分析就變成韓國瑜挖石油。」

他繼續補充：「唯一困難無法落實的就是迪士尼樂園，一選完就跟迪士尼接洽，但他們說周邊要一億人口才會設立，香港是因為附近有廣東福建，我就知道迪士尼樂園有困難，這點我可以收回，確實有困難。愛情摩天輪遲遲卡住，希望交通部趕快從善如流，愛情摩天輪是全高雄市的，為何高雄有8個立法委員一個一句話都不說，還要外縣市立委來幫忙說話，問一下你們立委為何不幫忙爭取，對8立委百思不得其解，應該是要幫高雄爭取。」

時間對我們來說完全沒用！

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