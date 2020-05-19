綠營議員列「五大被罷免理由」　韓國瑜怨被抹黑：是繼續政治鬥爭！

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市議會19日舉行第三屆第三次定期大會市長施政報告及議員質詢，議雖然韓國瑜18日施政報告時，突然為了去年請假參選總統而對市民道歉，但民進黨團不領情，仍以強烈砲火猛攻，民進黨議員點出韓國瑜要被罷免五大理由，這也讓韓國瑜忍不住說，有些民進黨議員們不談市政，全部用扭曲、抹黑，跟民進黨高雄市黨部選舉有沒有關係。

韓國瑜18、19日至議會報告施政暨新冠肺炎相關政策與質詢，這也是他於6月6日罷免投票前唯二天到議會備詢的議程，因此韓國瑜將全力將焦點放在市政成績上，會期第二天是議員質詢，各個磨刀霍霍。

▲高雄市議員高閔琳等人聯合質詢 。（圖／記者洪正達攝）

民進黨議員簡煥宗、高閔琳、邱俊憲、何權峰聯合質詢，高閔琳拿出韓國瑜過去提過太平島挖石油，醫護人員採檢，以及爆粗口畫面，影片中列舉韓國瑜說謊影片，去年選戰說內心沒有對不起高雄市民，但昨天卻說抱歉，罷免投票前夕欺騙市民，改口說抱歉，市民已經看破韓國瑜手腳，韓國瑜愛說謊、假道歉，罷免來勢洶洶，知道要被罷免理由？甚至因為西班牙語發音不標準，將「新年快樂」說成「新肛門快樂」。

而高閔琳說則指出韓國瑜有五大被罷免的理由，第一、責任政治與誠信原則，政見跳票，是否有說過挖石油？韓國瑜則回：「太平島挖石油我沒有說過，高議員我們不知道誰在說謊」；第二、滿意度墊底，反感度56%；第三、韓國瑜落跑、讓市政停擺，潘恒旭、王淺秋跟著落跑；第四、紅色媒體創造韓流；第五、韓國瑜言行損害城市形象。

▲高雄市議員簡煥宗 。（圖／記者洪正達攝）

簡煥宗則直接點名財政局長李樑堅，他說李不像其他幕僚，願意說實話，從內部流出來的反罷韓策略書中，跟長官講實話，更要其他人要反省，說真話說實話，忠言逆耳，這也讓李樑堅有些許尷尬。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

下一位國民黨議員鄭安秝，則給了解釋機會，韓國瑜再次強調，沒有說過市府要去挖石油，太平島是高雄管轄，在中央同意，周邊國家同意配合下，如果中央決定開採，請多給高雄一點資源，很遺憾民進黨議員再三指責，好像高市府被形容是個很笨的政府，幾位民進黨質詢是裡子面子全要，之前議會討論迫切要市長來報告疫情報告，但如今卻不談市政，全部用扭曲、抹黑、剪接資料，很清楚這跟民進黨高雄市黨部選舉有沒有關係，可以看得出來，市府官員坐在這想告訴市民建設情況，但很遺憾議員不問市政，只有一個目的繼續政治鬥爭。

時間對我們來說完全沒用！

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