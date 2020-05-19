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江啟臣罷韓選前之夜坐鎮高雄　邀請馬英九、朱立倫同行

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▲國民黨主席補選，當選人江啟臣發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

罷免倒數18天，高雄市長韓國瑜15日首度向市民道歉外，定調「不激化、不對立」的立場。黨主席江啟臣決議在罷韓「選前之夜」南下高雄坐鎮，就近掌握局勢動向。據悉，江啟臣將會邀請前主席，包括馬英九、洪秀柱、朱立倫、吳敦義南下，展現國民黨力保高雄政治版圖與黨中央反罷韓的決心。

江啟臣日前指派秘書長李乾龍南下高雄與韓國瑜溝通策略，同時李乾龍也扛起組織動員、地方整合的重責大任。江啟臣密集與韓國瑜以電話聯繫，也多次親自南下高雄會面，黨內罷韓因應小組則已經召開兩次會議，強調尊重高雄市政府的戰略主軸。

罷免危機不可言喻，韓國瑜15日親上火線，直播喊話支持者不要去投票，等同總統初選時的蓋牌手法，地方人士也理解韓國瑜希望罷韓議題降溫，避免激化情緒，定調「不激化、不對立」及「挺商家」的立場。

國民黨內反罷韓因應小組18日舉行第二次會議，江啟臣拍板5日「選前之夜」將前往高雄坐鎮；副秘書長李彥秀、柯志恩及文傳會主委王育敏將以直播方式宣傳高雄市府的紓困、防疫、振興作為，包含介紹高雄在地商家、美食、歷史等觀光議題，加速後疫情時期的地方經濟恢復腳步，預計在週末南下。

此外，江啟臣也在會議中指派核心幕僚、政策會政研部主任陳俊安、新媒體部主任張智瑋等人近日提前南下駐地，與高雄市黨部合作，以空戰方式宣傳韓國瑜市政成效。

因應會議中也提及如何透過執政縣市力量協助反罷韓，甚至考慮邀請新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕南下，再次讓「禿子、漢子、燕子」合體，但擔心反而炒熱議題，最後仍決議邀請兩位市長拍影片方式，替韓國瑜加油。

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