夫遭韓賜村闖紅燈撞死！妻悲痛墜樓重傷　ICU搶命5天...有好消息了

▲民進黨籍高雄市議員韓賜村與騎士發生擦撞。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

民進黨籍高雄市議員韓賜村7日駕車在小港區闖紅燈，與一名余姓機車騎士發生碰撞，事發過後送醫不治死亡，不料妻子似乎情緒無法平復，14日上午自喪宅墜下欲輕生，經搶救過後，余妻狀況好轉已由加護轉到普通病房。

韓賜村7日駕車行經小港區路口，疑似闖越紅燈與55歲余姓騎士發生擦撞，余男遭撞後當場倒地重傷，經送醫搶救後，仍於12日下午1點55分宣告不治死亡。不料，警方在14日8時25分獲報小港區傳出墜樓事件，經確認後，發現墜樓的就是余姓死者的妻子，疑似受到太大打擊，選擇於前鎮區的喪家4樓墜樓輕生。

▲高雄市議員韓賜村撞死騎士，死者妻墜樓，韓賜村前往喪宅上香。（圖／記者洪正達攝）

救護人員將余妻送抵小港醫院急救時，院方指出，余妻全身至少8處以上骨折，昏迷指數約11分，有輕微腦內出血，血壓偏低只有70多，經搶救後送往加護病房觀察。

據了解，余妻當日開刀治療後，隔日意識漸漸恢復，能和家人說些話，目前已從加護轉到普通病房，情緒也慢慢平復，病況持續穩定。

▲韓賜村前往醫院探視余妻，遭憤怒的家屬追上怒吼。（圖／記者洪靖宜攝）



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