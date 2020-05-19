影／馬拒出席520「國家退步」　他提3大面：黑輪比雞腿？馬輸到看不見小英車尾燈

記者陳俊宏／綜合報導

前總統馬英九19日表示，有收到520總統就職典禮的邀請，但不會出席，因總統蔡英文這4年來沒做好一個中華民國總統該做到的事，讓國家退步。對此，民進黨立委王定宇提出三個面向比較認為，馬是在示範黑輪比雞腿嗎，「真的請問這位馬前總統，你哪一隻眼看見國家比你執政時退步？你是在詮釋『馬不知臉長』嗎？」

▲王定宇說，馬英九8年政績和蔡英文前3年比一比，馬英九什麼都輸。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

王定宇在臉書說，馬英九說這4年國家在退步，所以拒絕出席520就職典禮，「那我們就好好地研究一下，誰是『黑輪』？誰是『雞腿』？」

王定宇指出，先比經濟，蔡英文前3年政績和馬英九8年比一比，馬英九什麼都輸，他還只是用前3年數字，否則馬政府會更難看；蔡不只站穩四小龍第一名，美中貿易戰時，聯合國報告都表示台灣是受惠最大國。

▲▼王定宇表示，馬英九8年政績和蔡英文前3年比一比，馬英九什麼都輸。（圖／資料照／記者周宸亘攝、總統府提供）

王定宇表示，中共杯葛旅遊，台灣仍舊開拓多源國際旅客，人數也是創史上最高；小英執政時，股市多在萬點以上，市值還大幅成長，馬政府執政8年，股市只有一天在萬點。

至於在財政方面，王定宇說，馬政府舉債1.73兆，也舉不出什麼政績；蔡英文政府是史上唯一沒有舉債，還還了國債近百億，國家整體財政還擴大規模，而且還完成稅改，為受薪階級大減稅。

王定宇提到，再看看主權維護，台美、台日外交單位正名，台灣跟美日等世界主流國家，關係達到史上高峰，不用屈從於一個中國的台灣；比馬英九時，事事仰賴中共，蔡英文政府領先太多了。

王定宇表示，如果再加上新冠肺炎防疫表現，全球公認第一名；還可以比太多了，從年改、婚姻平權、發展綠色能源、強化國防、武器國造等等，雖然表現不錯，「我們認為小英政府還是有很多需要改善的部分，但是跟馬政府比的話，馬政府輸到被甩到看不見小英政府車尾燈！」他寫道，「真的請問這位馬前總統，你哪一隻眼看見國家比你執政時退步？你是在詮釋『馬不知臉長』嗎？」

▼王定宇認為，馬政府輸到被甩到看不見小英政府車尾燈。（圖／翻攝王定宇臉書）

▲▼王定宇認為，馬政府輸到被甩到看不見小英政府車尾燈。（圖／翻攝王定宇臉書）

▼王定宇臉書發文。（圖／翻攝王定宇臉書）