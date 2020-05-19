520就職／蔡英文72小時搞定閣揆、黨務　不愛政治但不會「再想想」

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



文／陶本和

2018年九合一大選，民進黨潰不成軍，黨內檢討聲浪四起，當時總統蔡英文常被酸「神隱少女」、「不諳政治」，只把心力放在政策上，有「重政策、輕政治」的失衡問題。

但是，回首過去4年，蔡英文歷經黨內外的政治洗禮，一路走來，她的領導風格確實有相當程度的轉變。

以2020年總統大選期間為例，蔡英文一度被國民黨總統候選人韓國瑜嘲諷是「讀稿機」，但若把現在的蔡英文，比較過去的蔡英文，會發現她其實在過去4年來，的確有努力在擺脫神隱、讀稿機的刻板印象。

回顧蔡英文2016年甫上任，她在儀式性的公開活動，鮮少有機會主動或被動接受訪問，蔡英文在觀眾前的刻板講話形象，讓人感覺她與人民的距離很遙遠，相形之下，當她遇到大開大闔、狂放不羈的對手韓國瑜，強烈的對比自然會引起不少熱議。

事實上，這與蔡英文個性嚴謹有關，加上擔任總統後，在極度敏感的兩岸、外交議題上，必須謹小慎微，不容許一絲一毫的「突槌」。但是，親近她的人都很清楚，蔡英文的「學習力」很強，算是遇強則強型的政治人物。

另一方面，幕僚也開始密集規劃讓蔡英文面對媒體堵訪，讓蔡英文在一次次的過程中有所練習。

蔡英文在國人面前曝光的頻率大幅增加，也是她密集特訓的一環，雖然幕僚都會替她準備各種議題的擬答，但大多數時候，她會自己向幕僚提議回答方式，有趣的是，其中有很多是她自己發想的「嗆辣金句」。

例如，在2020總統大選期間，舉凡「至少我們不會睡到中午才起床」、「大家更想問韓國瑜憑什麼選總統？」、「是誰種的芒果樹？」等，都是蔡英文自己想的，超出幕僚設定的回應框架。

蔡英文的另一個改變，比較不顯見，那就是她「不愛搞政治」的性格，多數時候是與幕僚埋頭研究政策，但現實的使然下，身為國家的領導人，政策只是治理國家的一環，「政治」沒有處理好，政策再好、再完善也是枉然。

在2018年敗選前，蔡英文還是黨主席，每週三召開中常會時，她常拉著一旁的立院黨團總召柯建銘說，「欸總召，這兒就我們倆沒有派系」。確實，當時何來英系，她不愛搞政治，心力總放在政策研究上，但政治終究高深且專業，越是不觸碰，反而讓底下各路人馬無所忌憚。

而此點也是為什麼民進黨在2018年選舉失利後，會有人批評蔡英文「輕政治、重政策」極度失衡的風格，其中也包括派系鬥爭檯面化造成的傷害，黨內大老難以擺平地方派系的糾結。

經過4年來的風雨，蔡英文願意學習、願意改變，從2020年總統大選民進黨快速癒合傷口，回歸團結後的勝選結果來看，也已經可以讓同志們感受到，她站在國家領導人的高度上，對於黨內派系應對與處理開始顯得游刃有餘。

回顧在總統大選前夕，外界都有一個猜想，認為選後黨內將進入另一波黨內派系鬥爭的高峰；但是，蔡英文其實在內心也早已經有個底，該出手時她不會又陷入游移不定的「再想想」。

在1月11日當天確定勝選連任後，72個小時內，蔡英文先當面告訴行政院長蘇貞昌，接下來還是需要他續任閣揆，維持國家穩定，這等於讓所謂新蘇聯依然掌握行政系統。

同時，她也與民進黨主席卓榮泰會面，請他協助黨務運作至520，原本揚言要在3月請辭的黨秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆最後也都選擇暫時留下，待520後再做調整。

蔡英文下一個四年，得持續凝聚黨內團結與台灣內部的支持力量，雖然在今年520前夕，總統府高層電腦被駭客入侵，並釋出變造的私密文件，內容涉及黨內權鬥的戲碼，包括民進黨總統初選時，蔡英文陣營如何評估、因應對手賴清德，以及與行政院長蘇貞昌間，討論內閣人事的細節，內容極其挑撥，無非意在打壞內部的團結。

但對於蔡英文而言，她努力檢討「不愛政治」的問題，在順利連任後，全黨理應進入下個階段的團結時刻。520總統就職典禮當天，也要同步接任民進黨主席的蔡英文，另外要面對的是黨內的派系平衡，以及外部勢力介入，擾亂團結，她如何穩住陣腳，就讓各界拭目以待。

▼總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



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