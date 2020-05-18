反擊查病毒起源！中國出手制裁澳洲　對大麥課73.6％反傾銷稅

▲在傳出中國將祭出制裁後，澳洲大麥價格就因預期心理大跌。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國和澳洲因大麥課稅一事，導致雙方關係惡化，也引起外界的關注。中國商務部在18日發布2020年第14號和第15號公告，確定從19日起要向澳洲徵收大麥的反傾銷稅和反補貼稅，反傾銷稅率為73.6%，反補貼稅率為6.9%，徵收期限為5年。

澳洲廣播公司（ABC）曾報導，若中國針對澳洲出口的大麥大程度收徵關稅，將有可能造成高達數億澳幣的貿易損失。

「榖物產業市場開放論壇」（Grains Industry Market Access Forum）、「澳洲榖物出口協會」（Australian Grain Exporters Council）、「榖物種植業者組織」（GrainGrowers）、「澳洲榖物生產業公會」（Grain Producers Australia），以及「澳洲榖物貿易協會」（Grain Trade Australia），一共5個主要榖物農業團體也曾於5月9日發表聯合聲明，宣稱已經掌握消息，中國商務部針對向大麥課徵關稅一事，會在19日或之前做出決定。

▲中國商務部公佈對原產於澳洲的進口大麥反傾銷調查和反補貼調查的最終裁定。（圖／翻攝自中國商務部）

中國商務部認為，原產於澳洲的進口大麥存在傾銷和補貼，對於中國國內的產業產生了真實的傷害，且傾銷和補貼與實質損害間存在著因果關係，決定自2020年5月19日起對上述產品徵收反傾銷稅和反補貼稅。

會讓中國祭出課徵關稅的手段，起因為在新冠肺炎疫情期間，澳洲多次呼籲國際調查新冠病毒起源，引起中方的不滿。中國駐澳大使成競業就曾表示，若澳洲一意孤行，將對澳洲進行經濟制裁。

對此，澳洲貿易、旅遊暨投資部部長伯明罕（Simon Birmingham）表示，「中國向大麥課徵關稅的決定，令澳洲深感失望。」