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疫情害8,000空服員失業！　堅強空姐「脫掉高跟鞋」跑去礦場工作

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疫情害8,000空服員失業！　堅強空姐「脫掉高跟鞋」跑去礦場工作。（圖／翻攝自Facebook／Sarah-Rose Sharp）

▲疫情導致空姐得改去礦場工作。（圖／翻攝自Facebook／Sarah-Rose Sharp

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎疫情重創航空旅遊業，使得許多航空公司大規模裁員，一名原本在維珍澳洲航空(Virgin Australia)工作的空姐近來也因此失業，沒想到她脫下高跟鞋卻改穿上了工人靴，轉行去礦場工作，意外開啟不一樣新人生。

澳洲《世紀報》報導，女子夏普(Sarah-Rose Sharp)好不容易圓夢當上空姐，沒想到現在卻因為疫情導致航班完全停擺，自己與其他8,000名同事同時面臨失業的悲慘處境，傷心欲絕的她幸好很快就找到新工作，通過篩選後前往皮爾布拉(Pilbara)的礦場工作。

相較許多產業，當地礦產業受到疫情的衝擊較小，所以決定開放1,500名為期6個月的約聘職缺幫忙紓困，目前已經成功雇用貿易助理、鍋爐製造商、機器操作員、司機以及清潔工等不同職業者，而除了傳統採礦工作外，還朝聘45名空姐每天負責檢測追蹤所有工作人員的健康狀況。

夏普笑稱，「我們真的是一天之內從高跟鞋換成了工人靴」，實際工作之後，她認為這份工作每天需要與大量的人打交道，所以擔任空姐時所學到的客戶服務技能剛好派上用場，「這已經是我們的第二天性，他們之所以會聘用空服人員就是因為知道我們可以勝任」，雖然希望有天能再回到飛機上服務，但十分感謝能擁有目前的工作機會。

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